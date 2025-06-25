Трамп вихвалився своєю участю у припинені вогню на Близькому Сході: амбітна заява

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп порівняв американські удари по Ірану із застосуванням ядерних бомб у Японії. Ці дві події, наголосив він, були використані для успішного припинення війн.

Про це очільник Білого дому на саміті НАТО в Нідерландах, пише CNN.

“Я не хочу наводити приклад Хіросіми. Я не хочу наводити приклад Нагасакі, але це було по суті те саме, що поклало край тій війні. Це поклало край цьому разом з війною. Якби ми цього не виключили, вони б зараз воювали”, - висловився Трамп.

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Він наголосив: “дуже пишається» тим, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню. За словами американського лідера, атака США відкинула ядерну програму Ірану на десятиліття назад.

“Я не думаю, що вони колись це зроблять знову. Вони щойно пройшли через пекло. Я думаю, що вони це вже пережили. Останнє, чого вони хочуть, це збагачувати”, - висловився президент США про ядерні амбіції Ірану.

Трамп наголосив, що очікує звіту від Ізраїлю щодо оцінки збитків від Ірану. Цей звіт, переконаний Трамп, підтвердить його заяви про “повне знищення”.

Окрім того, американський лідер висловив думку про те, удари по ядерних об'єктах Ірану можуть допомогти призвести до прориву у війні Ізраїлю проти ХАМАС у Газі. Мовляв, він “дуже близький” до досягнення угоди щодо цього конфлікту.

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Нагадаємо, Трамп прирівняв ситуацію між Іраном та Ізраїлем до бійки дітей. За його словами, країни б’ються, як «діти на шкільному подвір’ї». Втім, тепер, за словами очільника Штатів, країни більше не можуть битися.

Нагадаємо, Трамп не згодний з даними розвідки США, на які посилається CNN, про те, що удари по Ірану неефективні. Він назвав ці атаки “одними з найуспішніших військових ударів в історії”, адже “ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені”.

Дата публікації 13:11, 25.06.25 Кількість переглядів 22 Трамп назвав Іран та Ізраїль "дітьми на подвір'ї"