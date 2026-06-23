Дональд Трамп / © Associated Press

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Україна вважає, що заручилася підтримкою Білого дому для кампанії, яка має змусити Росію до конструктивних переговорів.

Про це пише Kyiv Independent із посиланням на високопоставленого українського посадовця, обізнаного з деталями нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

За словами джерела видання, Трамп у приватній розмові порадив Зеленському діяти «сміливіше».

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«Трамп каже, що насправді не вірить, що Путін щось зробить без тиску», — заявив український чиновник.

Водночас американські посадовці прямо не підтвердили, чи підтримує Трамп українські удари по території Росії. Один із високопоставлених представників США заявив виданню, що президент дотримується підходу «мир через силу».

«Президент Трамп вірить у мир, досягнутий силою», — сказав американський представник.

План Зеленського щодо зустрічі з Путіним

За даними видання, ці сигнали з’явилися на тлі активізації зусиль Києва щодо організації зустрічі Зеленського та Путіна. Таку ідею підтримав Трамп, однак Кремль продовжує уникати реальних переговорів.

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Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що лише Путін може ухвалити рішення про закінчення війни проти України. Водночас усі спроби домовитися про особисту зустріч двох лідерів наштовхувалися на позицію Москви.

Кремль наполягає, що така зустріч може відбутися лише в Росії. У Києві це розцінюють не як справжнє запрошення, а як спосіб уникнути переговорів.

«Я не поїду до Москви на зустріч із Путіним. Ми можемо зустрітися в Туреччині, Швейцарії або на Близькому Сході», — заявляв глава держави журналістам 17 червня.

За словами українських посадовців, команда Володимира Зеленського дійшла висновку, що Путіну буде складніше відхилити запрошення, якщо воно надійде від президента США.

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Під час зустрічі 16 червня український президент запропонував Трампу провести у США саміт за участі Зеленського та Путіна.

«Зеленський запропонував Трампу запросити Путіна до Америки, і це було б ідеально. Дональду сподобалася ця ідея», — сказав високопоставлений український посадовець.

Американські чиновники, знайомі з перебігом обговорень, підтвердили Kyiv Independent, що Київ справді висунув таку пропозицію. Водночас вони застерегли, що в «найближчому майбутньому» такої зустрічі не очікують.

До слова, США в ООН закликали Росію негайно погодитися на мирні переговори, наголосивши, що час не на боці Москви. Американський представник Ден Негря підтвердив підтримку України, засудив атаки на цивільну інфраструктуру, вказав на критичні втрати російської армії — близько 40 тис. осіб щомісяця — і погіршення економіки РФ. У Вашингтоні наголосили, що єдиним шляхом завершення війни є дипломатія, тому закликали сторони якнайшвидше досягти домовленості про повне припинення вогню.

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