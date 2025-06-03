Трамп приїде на саміт НАТО в Гаазі: чи є в планах зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

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У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Гаазі, куди також офіційно запрошений президент України Володимир Зеленський. Мета участі Трампа у саміті — згуртувати членів Альянсу та переконати їх збільшити витрати на оборону.

Про це пише Bloomberg.

«Я можу підтвердити, що він поїде на саміт НАТО», — заявила журналістам у вівторок прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.

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Водночас, Левітт нічого не сказала про те, чи запланована особиста зустріч президентів України та США на полях червневого саміту НАТО.

Трамп заявив, що хоче, щоб члени альянсу витрачали 5% ВВП на військові потреби. Для багатьох країн це означатиме суттєве збільшення порівняно з нинішнім рівнем.

Альянс обговорить цю мету, яка передбачає, що його члени зобов’язуються витрачати 3,5% ВВП на основну оборону та ще 1,5% на оборонні витрати в таких галузях, як інфраструктура, кіберзахист та громадянська готовність. Очікується, що це буде включати розширення можливостей наземного ППО.

Проведення саміту заплановано на 24–25 червня, невдовзі після зустрічі лідерів «Великої сімки» у Канаді, де вони призначать кілька важливих зустрічей для обговорення прогресу у мирних переговорах та укладання угоди між Україною та Росією.

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За словами Левітт, Трамп «зберігає позитивний настрій» щодо статусу переговорів між Москвою та Києвом.

«Президент не хоче, щоби ця війна затяглася. Він хоче, щоби бойові дії припинилися. Він хоче, щоб люди перестали гинути, і він хоче, щоб це питання було вирішено за столом переговорів», — наголосила Левітт.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на саміті Альянсу, який відбудеться 24-26 червня 2025 року в Гаазі, є очікування на підтримку України та демонстрацію відданості спільній обороні, а також готовність збільшення оборонного виробництва та інвестицій.