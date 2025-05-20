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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Трамп прийняв безглузді пропозиції Путіна": дипломат Безсмертний про переговори щодо України

П’ятірка європейських лідерів погодила позицію щодо 30-денного припинення вогню з подальшим продовженням та реакцію на відмову Путіна. Однак Трамп не зміг дотиснути диктатора.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Трамп прийняв безглузді пропозиції Путіна": дипломат Безсмертний про переговори щодо України

Трамп і Путін — про що говорили / © Reuters

Президент США Дональд Трамп у розмові з диктатором Володимиром Путіним 19 травня продемонстрував безсилля та безпомічність вести політичний діалог. Він прийняв пропозиції, які висловив російський очільник.

Про це сказав дипломат Роман Безсмертний, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) в ефірі “Еспресо”.

Роман Безсмертний також зазначив, що найкраще за всіх оцінити розмову Трампа і Путіна європейські лідери.

«Вони одразу після цієї розмови у форматі онлайн спілкувалися з Трампом. Як зазначають свідки, лідери країн Європи спочатку були здивовані, а потім шоковані», — додав дипломат.

За його словами, Урсула фон дер Ляєн, Емманюель Макрон, Володимир Зеленський, Фрідріх Мерц, Джорджія Мелоні були здивовані «безпомічністю і безпорадністю Дональда Трампа у цій розмові».

Те, що їм розказав Трамп, свідчило про те, що ледь четверту частину співбесідники говорили на тему війни, а в більшості відволікалися на найрізноманітніші питання. І це постійно ініціював президент США», — зауважив Роман Безсмертний.

За його словами, п’ятірка європейських лідерів погодила позицію щодо 30-денного припинення вогню з подальшим продовженням та реакцію на відмову Путіна. Однак Трамп, у силу свого безсилля та безпомічності вести політичний діалог, навіть не зміг зреагувати на це, а прийняв абсолютно безглузді пропозиції, які висловив російський диктатор.

«У Стамбулі, завдяки вміло виставленій справі та діалогу, європейські політики фактично загнали Путіна в кут, і Трампу залишалося лише поставити ультимативну вимогу щодо 30-денного припинення вогню», — прокоментував дипломат.

На відмову Путіна президент США мав би відразу зазначити про спільні санкції, які будуть запроваджені як країнами Європи, так і США, зауважив дипломат.

«Ще більше європейців шокувало, що Трамп їм сказав, що введення санкцій є передчасним. А ті питання, що пов’язані з відходом США із процесу, передаванням Ватикану — спроба Трампа виправдати свою немічність і залишитися у процесі. Виходячи з вчорашньої розмови, очевидно, що Дональд Трамп не може вести цей діалог через власну безтолковість», — пояснив Роман Безсмертний.

На його думку, європейцям і далі доведеться самостійно виробляти тактику та стратегію цього діалогу. А Трампа долучати тільки у тих випадках, коли вони вважатимуть за необхідне, як і в попередні рази, чітко його інструктуючи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що може припинити свої посередницькі зусилля у переговорах між Україною та Росією.

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