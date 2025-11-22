Трамп призначив нового спецпредставника для "мирного плану": хто ним став

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп призначив Дена Дрісколла своїм новим «спеціальним представником» для просування «мирного плану». Ден Дрісколл є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Про це пише The Guardian.

За даними американських джерел, делегація американських військових високопосадовців — група генералів США — планує здійснити візит до Москви наприкінці наступного тижня. Метою поїздки є обговорення деталей «мирного плану» безпосередньо з представниками Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив отримання копії американської пропозиції. У п’ятницю російський лідер заявив, що Москва ознайомилася з документом і вважає, що він має потенціал для завершення конфлікту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив секретареві армії США Дену Дрісколлу про готовність Києва вести переговори щодо нового мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

У свою чергу, Володимир Путін заявив, що мирний план Дональда Трампа нібито узгоджувався сторонами ще до їхньої зустрічі на Алясці. За словами російського президента, Москва підтримала запропоновані США підходи, а сам документ із 28 пунктів був «оновлений» після переговорів.

Також американський віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що будь-яка критика мирної угоди, над якою працює адміністрація Сполучених Штатів Америки, є або неправильним розумінням угоди, або «неправильним трактуванням деяких критичних реалій на місцях».

Також повідомлялося, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку урядом країни так званого «мирного плану» Сполучених Штатів Америки щодо завершення війни в Україні. При цьому, за словами Фіцо, він бачить у цій пропозиції значні переваги для Російської Федерації.