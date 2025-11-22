ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
589
Час на прочитання
2 хв

Трамп призначив нового спецпредставника для "мирного плану": хто ним став

Трамп призначив Дена Дрісколла спецпредставником для «мирної угоди».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп призначив Дена Дрісколла своїм новим «спеціальним представником» для просування «мирного плану». Ден Дрісколл є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Про це пише The Guardian.

За даними американських джерел, делегація американських військових високопосадовців — група генералів США — планує здійснити візит до Москви наприкінці наступного тижня. Метою поїздки є обговорення деталей «мирного плану» безпосередньо з представниками Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив отримання копії американської пропозиції. У п’ятницю російський лідер заявив, що Москва ознайомилася з документом і вважає, що він має потенціал для завершення конфлікту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив секретареві армії США Дену Дрісколлу про готовність Києва вести переговори щодо нового мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

У свою чергу, Володимир Путін заявив, що мирний план Дональда Трампа нібито узгоджувався сторонами ще до їхньої зустрічі на Алясці. За словами російського президента, Москва підтримала запропоновані США підходи, а сам документ із 28 пунктів був «оновлений» після переговорів.

Також американський віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що будь-яка критика мирної угоди, над якою працює адміністрація Сполучених Штатів Америки, є або неправильним розумінням угоди, або «неправильним трактуванням деяких критичних реалій на місцях».

Також повідомлялося, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку урядом країни так званого «мирного плану» Сполучених Штатів Америки щодо завершення війни в Україні. При цьому, за словами Фіцо, він бачить у цій пропозиції значні переваги для Російської Федерації.

Дата публікації
Кількість переглядів
589
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie