Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі дуже захоплені та втішені рішенням президента США Дональда Трампа призупинити дію «закону Грема».

Про це заявив спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

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Представник Кремля назвав це «справді історичним моментом» і фактично привітав крок, який дозволяє уникнути посилення санкційного тиску на агресора Росію.

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Він зухвало стверджує, мовляв, санкції могли б фактично зупинити економічну співпрацю між Росією та США, завдавши значної шкоди не Кремлю, а передусім американській економіці та світовим ринкам.

Російський посланець просував тезу про нібито взаємну вигоду від цієї співпраці, яка нібито відповідає інтересам Вашингтона і Москви, а також «сприяє глобальній стабільності та може допомогти зміцнити довіру й досягти тривалого миру».

«Замість санкцій та конфронтації нам потрібні діалог, взаємовигідна співпраця та спільна відповідальність за глобальну стабільність», — зухвало заявив представник Кремля.

За словами Дмитрієва, Мінфін США звернувся до Російського фонду прямих інвестицій із проханням посприяти укладенню угоди щодо постачання дизельного пального. Він каже, що йшлося, зокрема, про обробку платежів і врегулювання технічних питань, пов’язаних з угодою.

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Відмова від санкцій за «законом Грема»

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким призупинив застосування санкцій за «законом Грема», здатних завдати удару по Росії. Документ, який Трамп підписав 18 вересня 2026 року, передбачає масштабне посилення економічного тиску на Москву.

Водночас закон надає американському президенту широкі повноваження самостійно визначати винятки із санкційного режиму. Ще під час розгляду документа адміністрація Трампа наголошувала, що глава Білого дому матиме значну свободу дій у питанні пом’якшення обмежень.

Тепер Трамп скористався цими повноваженнями та призупинив низку передбачених законом заходів. За даними Bloomberg, зокрема, йдеться про санкції й тарифи, пов’язані з російським енергетичним сектором.

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