Путін, Сі, Трамп в Китаї / © Associated Press

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За підсумками тристоронніх переговорів у Китаї оприлюднили спільну декларацію США, Росії та КНР. У документі йдеться про ядерну безпеку, постачання енергоресурсів, реформу ООН та діяльність міжнародних судів.

Про це повідомляє російський ТАСС.

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Спільна декларація Китаю, США та Росії. / © російські ЗМІ

Зокрема, Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін заявили про намір продовжувати діалог щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.

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Лідери трьох країн наголосили, що в ядерній війні не може бути переможців, а тому її ніколи не можна допустити. Також вони обговорили міжнародну ситуацію та заявили про важливість стратегічної стабільності й безпеки.

Окрему увагу в декларації приділили Міжнародному кримінальному суду. Сторони висловили позицію, що МКС та подібні органи не повинні «зловживати юрисдикцією». Крім того, вони наголосили на необхідності «поважати імунітети державних посадовців».

Водночас у наведених положеннях не пояснюється, які саме дії міжнародних судів лідери вважають зловживаннями.

Ще однією темою стала енергетика. США, Росія та Китай заявили про намір збільшувати виробництво й постачання нафтопродуктів, а також підтримувати стабільність енергопостачання.

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Крім того, Трамп, Путін і Сі висловилися за реформування Організації Об'єднаних Націй, щоб вона могла ефективніше реагувати на глобальні виклики.

Конкретних термінів реалізації цих ініціатив та механізмів їх виконання в наведених положеннях декларації не уточнили.

Варто зазначити, що в оприлюднених положеннях декларації Україну не згадали. У них також немає окремих заяв щодо російсько-української війни, її завершення чи можливих мирних домовленостей.

Зустріч Трампа, Путіна та Сі в Китаї: що відомо

Нагадаємо, 19 листопада у китайському Шеньчжені відбулася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна. Переговори на полях саміту АТЕС тривали близько півтори години. Після їх завершення лідери не вийшли зі спільною заявою до преси.

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Зустріч проходила на курорті Kylin Villa в районі Наньшань. За повідомленнями ЗМІ, її початок затримали щонайменше на півтори години через незапланований обід Трампа та Сі. Путін до них не долучився й прибув безпосередньо на переговори.

Перед початком лідери зробили спільне фото на тлі державних прапорів та виступили зі вступними заявами, однак рукостискання не було.

Що відомо про тристоронні переговори – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому зустріч Трампа, Путіна та Сі не стане «Ялтою-2»

Раніше ТСН.ua писав, що Кремль намагався представити тристоронній саміт у Китаї як нову «Ялту» — переговори про перерозподіл сфер впливу у світі. Однак Пекін, за повідомленнями ЗМІ, тривалий час не підтримував такий формат.

Серед можливих причин — небажання Китаю загострювати відносини з Європою, асоціюватися з війною РФ проти України та брати на себе зобов'язання щодо ядерного роззброєння. Водночас Китай залишається важливим економічним партнером Москви.

Чому Пекін не хотів «Ялти-2» та чого Україні очікувати від переговорів трьох лідерів — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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