Трамп, Путін і Сі Цзіньпін можуть зустрітися наступного тижня: стала відома головна тема переговорів

Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та Путін / © Колаж ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп планує провести зустріч із російським диктатором Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном уже наступного тижня.

Про це повідомляє The New York Post.

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За інформацією видання, тристоронній саміт запланований на четвер, 19 листопада. Він має відбутися в китайському Шеньчжені на полях щорічної конференції АТЕС.

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Очікується, що основну увагу учасники переговорів приділять можливій угоді щодо контролю над ядерними арсеналами. Водночас представник Білого дому повідомив журналістам, що лідери можуть також обговорити війну в Ірані та ситуацію навколо Північної Кореї.

Раніше Трамп повідомив про запланований візит до Китаю та фактично підтвердив намір провести зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном. Про це американський президент розповів журналістам у неділю.

«Я думаю, одна із зустрічей відбутися з президентом Путіним і президентом Сі Цзіньпіном, і це буде цікаво. Ми обговорюватимемо багато питань, включаючи денуклеаризацію, але ми багато говоритимемо. Ми намагаємося покласти край війні в Ірані, і у нас це добре виходить», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС може стати не лише дипломатичним успіхом Москви, а й серйозним випробуванням для Пекіна.

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Ми раніше інформували, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не робити «жодних сюрпризів» щодо України під час запланованих наступного тижня переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним у Китаї.

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