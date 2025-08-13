Трамп, Путін і Україна: як майбутній саміт може змінити перебіг війни

Зеленський, Трамп та Путін / © ТСН.ua

Реклама

Україна готується до саміту між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним, який відбудеться на Алясці. Київ визначив чіткі червоні лінії, щоб запобігти використанню переговорів Москвою як можливості зміцнити свої позиції та підірвати незалежність української держави.

Про це пише Politico.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що будь-які рішення щодо припинення бойових дій повинні здійснюватися лише за участю України, а компроміси, що стосуються територій Донбасу чи інших частин країни, неприйнятні.

Реклама

Українська сторона відкидає пропозиції обміняти території на обіцянки припинення вогню.

«Ми не підемо з Донбасу добровільно. Це плацдарм для оборони, і його втрата відкриє Росії шлях до нових наступів на Запоріжжя, Дніпро та Харків», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що стратегічна мета Кремля — не стільки окупація конкретних територій, скільки знищення української державності.

Київ також наполягає на компенсації за збитки, завдані війною: оцінки коливаються від 500 мільярдів до одного трильйона доларів. Українська влада вважає, що Москва повинна понести повну відповідальність, використовуючи заморожені активи, що перебувають у Європі, як один із важелів тиску.

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше підтвердив, що доступ до цих активів не повинен відновлюватися, доки Росія не сплатить компенсацію.

Ще одним критичним питанням є повернення понад 20 тисяч українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії. Київ повідомляє про обмежений прогрес у цьому напрямку: завдяки посередництву окремих країн, включно з Катаром, вдалося повернути лише частину дітей та військовополонених. Росія часто відмовляється співпрацювати, розміщуючи дітей у системі усиновлення та піддаючи їх впливу пропаганди.

Україна розраховує на підтримку європейських союзників у забезпеченні безпеки та військової допомоги. З початку війни Європа надала Україні щонайменше 73,9 мільярда євро на оборону, у той час як США — 64 мільярди. У Києві побоюються, що адміністрація Трампа може скоротити або припинити подальшу допомогу, що створює додаткові ризики для національної безпеки.

Президент наголосив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, автоматично стають рішеннями проти миру. Київ очікує, що переговори не лише призведуть до припинення вогню, але й забезпечать тривалі гарантії безпеки держави, включно з майбутнім членством у НАТО та ЄС, хоча США і деякі європейські країни поки не пропонують таких гарантій.

Реклама

Збереження санкцій проти Росії залишається ключовим фактором для України. Експерти наголошують, що зняття обмежень і відновлення торгівлі на користь Москви створять умови для нових військових операцій і послаблять стратегічний тиск на Кремль.

«Найнебезпечніший сценарій для України — це легітимізація зняття санкцій, що дасть Росії можливість перегрупуватися та готувати нове вторгнення», — попереджає аналітик Ілья Несходовський.

На переговорах у центрі уваги України також залишаються питання довгострокового припинення вогню, безпеки кордонів, повернення дітей і військовополонених, а також гарантії того, що міжнародна спільнота не дозволить Росії зміцнити економічні та військові позиції. Київ попереджає, що будь-який «мир» без виконання цих умов може підривати саму державність України.

Зеленський і його команда стоять на принциповій позиції: жодних територіальних поступок без гарантій безпеки, санкції не знімати, а міжнародна спільнота має підтримати Україну у відновленні суверенітету та покаранні Росії за злочини проти населення та держави.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що в п’ятницю зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці для обговорення війни в Україні. Для Путіна це вже можна вважати дипломатичною перемогою — саміт відбудеться без жодних попередніх поступок з його боку: не було ані припинення вогню, ані згоди на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Також на початку року Москва вже скористалася ослабленням підтримки Києва з боку США, щоб пришвидшити наступ як на суші, так і в повітрі. Зараз головна мета Путіна — досягти двосторонніх домовленостей із Вашингтоном без України, пропонуючи умови, які можуть влаштувати адміністрацію США, але які Київ не прийме. Це дозволить зняти з Кремля тиск і перекласти відповідальність за відсутність миру на українську сторону.

Проте напередодні запланованого саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна 26 країн ЄС узгодили спільну заяву на підтримку України. Угорщина стала єдиною країною з ЄС, яка вирішила не ставати на бік України. Натомість у Європі та в Києві побоюються, що під час зустрічі на Алясці Трамп і Путін можуть домовитися на умовах, які будуть невигідні Україні.