Трамп, Путін та Зеленський: міністр оборони США розповів, якою бачить "ідеальну вечерю"

Міністр Пентагону Піт Гегсет / © Associated Press

Міністр оборони США Піт Гегсет розповів, якою він бачить свою «ідеальну вечерю». Він мріє зібрати за одним столом президентами США, Росії та України: Дональдом Трампом, Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Про це Гегсет розповів в подкасті журналістки Кеті Міллер.

«Вечеря мрії»

Гегсет мріє зібрати за одним столом глав США, Росії та України.

«Думаю, це були б президент Трамп, Володимир Путін та Зеленський. І подивимось, що вийде», — сказав глава Пентагону, відповідаючи на запитання про те, яких трьох людей він запросив би на вечерю.

Хегсет додав, що це була б «вечеря заради миру». За його словами, серед частувань були б стейки і «салат з російською заправкою».

Нагадаємо, 25 листопада президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та лідером України Володимиром Зеленським для остаточного узгодження мирної угоди. Він наголосив: для цього розробка документа має перебувати на завершальній стадії.

«Я з нетерпінням чекаю на зустріч із Зеленським і Путіним, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточною або близькою до завершення», — каже американський лідер.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт додала, що там «дуже оптимістично налаштовані» щодо мирної угоди.