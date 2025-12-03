- Дата публікації
Трамп, Путін та Зеленський: міністр оборони США розповів, якою бачить "ідеальну вечерю"
Очільник Пентагону вважає, що зібрати за одним столом Трампа, Путіна та Зеленського — це гарна ідея. Мовляв, це буде «вечеря заради миру».
Міністр оборони США Піт Гегсет розповів, якою він бачить свою «ідеальну вечерю». Він мріє зібрати за одним столом президентами США, Росії та України: Дональдом Трампом, Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.
Про це Гегсет розповів в подкасті журналістки Кеті Міллер.
«Вечеря мрії»
Гегсет мріє зібрати за одним столом глав США, Росії та України.
«Думаю, це були б президент Трамп, Володимир Путін та Зеленський. І подивимось, що вийде», — сказав глава Пентагону, відповідаючи на запитання про те, яких трьох людей він запросив би на вечерю.
Хегсет додав, що це була б «вечеря заради миру». За його словами, серед частувань були б стейки і «салат з російською заправкою».
Нагадаємо, 25 листопада президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися із кремлівським диктатором Володимиром Путіним та лідером України Володимиром Зеленським для остаточного узгодження мирної угоди. Він наголосив: для цього розробка документа має перебувати на завершальній стадії.
«Я з нетерпінням чекаю на зустріч із Зеленським і Путіним, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде остаточною або близькою до завершення», — каже американський лідер.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт додала, що там «дуже оптимістично налаштовані» щодо мирної угоди.