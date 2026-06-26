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Трамп раптово змінює позицію щодо України: чи є Зеленський переможцем війни – Bild
Чому Трамп почав хвалити Зеленського, попри минулу ворожість? Відповідь криється у нових реаліях війни та конфлікті в Ірані.
Президент США Дональд Трамп несподівано змінив риторику щодо України та її президента Володимира Зеленського, відкрито вихваляючи його хоробрість. Експерти вбачають у цьому вплив далекобійних ударів по Росії та досвіду Києва у протидії іранським дронам.
Про це йдеться у статті BILD.
Трамп несподівано продемонстрував помітний розворот у своїй риториці. Ще трохи більше року тому вінпублічно принижував Зеленського, а сьогодні вже відкрито висловлює йому підтримку у незвично теплих формулюваннях. За словами американського лідера, український президент «доволі добре тримається» у протистоянні з Росією.
«Треба сказати, він хоробрий. У нього чудове оснащення. У нього чудові люди, у нього є бійці», — сказав Трамп.
Чому Трамп змінив позицію щодо України?
Що ж могло стати причиною такої різкої зміни позиції? Свою версію озвучив американський експерт Томас Єгер. На його думку, Зеленський сьогодні має «нові карти на руках» — передусім завдяки українським ударам дронами по об’єктах у глибокому російському тилу. У Вашингтоні дедалі чіткіше усвідомлюють, що «українські Збройні сили можуть завдавати Росії потужних ударів», пояснив Єгер.
Додатково на зміну сприйняття Трампа вплинула і війна з Іраном. Вона продемонструвала, що навіть «масивна перевага» не гарантує автоматичного досягнення «політичних цілей».
Український досвід у сфері дронів раптом став особливо цінним.
Показово, що позитивні сигнали від президента США пролунали саме після загострення конфлікту з Іраном. Тегеран застосовував проти своїх опонентів ті ж дрони Shahed, які Росія вже тривалий час використовує для атак на українські міста та критичну інфраструктуру.
Саме тому Україна сьогодні вважається одним із провідних фахівців у сфері протидії таким безпілотникам. Київ зміг закріпити за собою статус важливого партнера у боротьбі з іранськими дронами.
Водночас у США та країнах Перської затоки суттєво зріс інтерес до українських безпілотних технологій та експертизи українських фахівців. Завдяки цьому Київ дедалі активніше утверджується не лише як отримувач західної допомоги, а й як повноцінний технологічний партнер.
Чи виграв Зеленський від війни в Ірані?
Чи могла війна з Іраном зрештою навіть політично зіграти на користь Зеленському?
«Я був би тут дуже обережним», — сказав військовий експерт Фабіан Гінц, відповідаючи на запитання.
Чіткої відповіді, чому Трамп раптом почав публічно хвалити Україну, наразі немає.
Втім одне вже очевидно: війна з Іраном ще раз підкреслила, наскільки вагомими для США та їхніх союзників стали українські розробки у сфері дронів і систем протидії безпілотникам.
США змінили позицію щодо війни в Україні — що відомо
Нагадаємо, напередодні Трамп позитивно оцінив дії Зеленського. Відповідаючи на запитання журналістів, президент США заявив, що український лідер «справляється досить непогано» і гідно тримає удар попри складну ситуацію та великі втрати з обох сторін.
У Кремлі занепокоїлися через можливу зміну позиції Трампа щодо України після саміту G7 в Евіані, де, за словами президента Франції Емманюеля Макрона, американський лідер дійшов висновку, що Росія не прагне миру. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров публічно вимагає від Вашингтона пояснень, водночас намагаючись применшити значення підтримки Києва з боку Білого дому.
Окрім того, Макрон на саміті в Антібі заявив, що США офіційно змінили позицію у війні Росії проти України. За його словами, Вашингтон вперше зафіксував у спільному документі G7, що більше не є нейтральним посередником. США відкрито підтвердили підтримку територіальної цілісності України, а також зобов’язалися продовжувати надавати Києву військову та енергетичну допомогу й посилювати санкційний тиск на Росію.