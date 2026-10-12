Трамп рятує свій рейтинг коштом України: політолог пояснив, чому почалися атаки на Зеленського

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп на тлі наближення проміжних виборів до Конгресу намагається зберегти підтримку свого електорату.

Таку оцінку висловив доктор політичних наук, експерт Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України Максим Розумний в етері Еспресо.

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За словами політолога, поведінка Трампа не є новою для американського президента, адже раніше він уже демонстрував політичний цинізм і вдавався до ексцентричних заяв. Водночас нинішня риторика глави Білого дому значною мірою пов’язана з внутрішньополітичною ситуацією у США та необхідністю втримати прихильників напередодні виборів.

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«Відбувається фінішна пряма до американських виборів, до проміжних виборів у Конгресі. І Трамп намагається якось врятувати ситуацію, ну, хоча б отих згаданих вами реднеків залишити при собі, залишити в ядрі свого електорату», — пояснив Максим Розумний.

Експерт наголосив, що за таких обставин Трамп готовий не зважати на реакцію інших держав, зокрема України. На його думку, президент України Володимир Зеленський став для американського лідера звичним об’єктом критики, на якому той може зосереджувати негативні висловлювання.

«У таких ситуаціях йому байдуже, що там про нього подумають усі інші, включно з Україною. Зеленський не те, що під гарячу руку потрапив, а просто дуже зручний об’єкт для такого хейту, звичний вже для Трампа об’єкт», — сказав експерт.

Окремо Максим Розумний оцінив наслідки невдалих переговорів. За його словами, достроковий вихід української переговорної групи з переговорного майданчика свідчить про відсутність домовленостей і не дає підстав очікувати швидкого прогресу.

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«Наша переговорна група достроково залишила переговорний майданчик. Це означає, що домовитися не вдалося і ближчим часом надії немає», — підсумував політолог.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про нібито початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп виступив за заміну Володимира Зеленського на лідера, готового домовлятися з Росією.

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