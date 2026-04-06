Трамп різко відповів на критику щодо свого психічного здоров’я

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відкинув критику на свою адресу щодо того, що йому не завадить обстеження психічного здоров’я.

Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі, повідомило CNN.

Трампа попросили прокоментувати невдоволення, що виникли після його допису в соцмережах, у якому він назвав іранців «божевільними виродками». Втім, президент перервав журналіста посеред запитання: «Мені байдуже на критиків».

На наполегливе запитання про те, що дехто вимагає оцінки його психічного здоров’я, Трамп зневажливо відмахнувся.

«Я про це не чув», — сказав очільник Білого дому і додав, що таких людей, як він, має бути «більше».

«Але якщо це так, то вам знадобиться більше таких людей, як я. Бо нашу країну багато років обкрадали у торгівлі та в усьому іншому, поки я не з’явився», — сказав Трамп.

Лайливий допис Трампа

У США поставили під сумнів психічний стан Трампа. Занепокоєння викликав допис американського лідера, що був переповнений ненормативної лексики, а також погрозами знищити електростанції та інфраструктуру Ірану.

Зокрема, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін закликала всіх в оточенні президента, хто вважає себе християнином, «благати Бога про прощення» і втрутитися у «божевілля» глави держави.

Зауважимо, Трамп своєму дописі у Мережі Truth Social вкотре накинувся на Іран, зокрема з вимогою розблокувати Ормузьку протоку. Втім, цього разу він вдався до матюків: «Відкривайте цю **бану протоку, божевільні виродки, або будете жити в пеклі — ПРОСТО ДИВІТЬСЯ!».