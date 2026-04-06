- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп різко відповів на критику щодо свого психічного здоров’я
Американський президент зневажливо відповів на пропозицію перевірити його психічний стан.
Президент США Дональд Трамп відкинув критику на свою адресу щодо того, що йому не завадить обстеження психічного здоров’я.
Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі, повідомило CNN.
Трампа попросили прокоментувати невдоволення, що виникли після його допису в соцмережах, у якому він назвав іранців «божевільними виродками». Втім, президент перервав журналіста посеред запитання: «Мені байдуже на критиків».
На наполегливе запитання про те, що дехто вимагає оцінки його психічного здоров’я, Трамп зневажливо відмахнувся.
«Я про це не чув», — сказав очільник Білого дому і додав, що таких людей, як він, має бути «більше».
«Але якщо це так, то вам знадобиться більше таких людей, як я. Бо нашу країну багато років обкрадали у торгівлі та в усьому іншому, поки я не з’явився», — сказав Трамп.
Лайливий допис Трампа
У США поставили під сумнів психічний стан Трампа. Занепокоєння викликав допис американського лідера, що був переповнений ненормативної лексики, а також погрозами знищити електростанції та інфраструктуру Ірану.
Зокрема, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін закликала всіх в оточенні президента, хто вважає себе християнином, «благати Бога про прощення» і втрутитися у «божевілля» глави держави.
Зауважимо, Трамп своєму дописі у Мережі Truth Social вкотре накинувся на Іран, зокрема з вимогою розблокувати Ормузьку протоку. Втім, цього разу він вдався до матюків: «Відкривайте цю **бану протоку, божевільні виродки, або будете жити в пеклі — ПРОСТО ДИВІТЬСЯ!».