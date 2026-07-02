Трамп різко відреагував на масовану атаку РФ по Києву: що заявив

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну якнайшвидше укласти мирну угоду, щоб зупинити кровопролиття. Така реакція американського лідера з’явилася після масованої російської атаки на Київ.

Про це повідомив кореспондент агентства France-Presse (AFP) у Білому домі Денні Кемп.

Трамп відреагував на атаку РФ по Києву — що заявив

За словами американського чиновника, Трамп та його оточення зараз активно шукають шляхи для дипломатичного врегулювання конфлікту.

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«Президент Трамп має гуманітарне серце і хоче, щоб ця війна завершилася, аби припинилося безглузде вбивство. Президент і його команда дуже важко працювали над завершенням війни між Росією та Україною, і він залишається оптимістичним щодо того, що ми врешті досягнемо мирної угоди», — зазначив посадовець у коментарі для AFP.

Наразі у Білому домі сподіваються, що попри чергову ескалацію з боку РФ, сторонам вдасться вийти на підписання фінальних мирних домовленостей.

Атака РФ на Київ 2 липня — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня Росія масовано атакувала Київ, випустивши різні типи озброєння: дрони, балістичні та крилаті ракети. Понад 30 локацій зазнали атаки ворога у всіх районах столиці.

Згодом президент України Володимир Зеленський анонсував «справедливу відповідь» Росії за масований удар по Києву, під час якого загинуло понад 20 мирних людей.

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Також у Києві внаслідок масованої атаки РФ знищено склад Червоного Хреста з гуманітарним вантажем на 79 мільйонів гривень.

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