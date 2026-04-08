Трамп різко змінив риторику щодо Ірану: нова шокувальна заява президента США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проголосив «великий день для світового миру» після того, як заявив про двотижневу паузу в атаках на Іран.

Про це американський лідер написав у дописі в Truth Social.

З його слів, Вашингтон «допомагатиме» у вирішенні проблеми збільшення обсягів трафіку в Ормузькій протоці, яка була заблокованою протягом усієї війни.

«Великий день для миру в усьому світі! Іран цього хоче — їм це вже остогидло! Як, зрештою, і всім іншим! Сполучені Штати Америки допоможуть вирішити транспортний колапс в Ормузькій протоці. Нас чекає багато позитивних дій», — висловився Трамп.

Президент США не повідомив додаткових подробиць про роль Америки. Однак заявив, мовляв, «будуть зароблені великі гроші», а «Іран може розпочати процес реконструкції».

«Ми запасемося всілякими припасами і просто „побудемо там“, щоб переконатися, що все йде як слід. Я впевнений, що так і буде. Просто як у нас в Америці. Це може стати Золотим віком Близького Сходу! — висловився Трамп.

Допис Трампа у Truth Social.

Війна в Ірані — заяви Трампа

Напередодні Дональд Трамп шокував заявою, що вночі загине «ціла цивілізація». Ба більше, з його слів, мав би відбутися «найважливіший момент у довгій та складній історії світу». Зауважимо, ці висловлювання президента США були пов’язані з тим, що саме напередодні ввечері 7 квітня закінчувався дедлайн, який він поставив Ірану для переговорів.

Втім, згодом Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. З його слів, Білий дім погодився призупинити бомбардування та «двостороннє припинення вогню» після переговорів з Пакистаном.