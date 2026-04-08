- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1899
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп різко змінив риторику щодо Ірану: нова шокувальна заява президента США
Трамп після слів про «загибель цивілізації» заявив про «великий день для світового миру».
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проголосив «великий день для світового миру» після того, як заявив про двотижневу паузу в атаках на Іран.
Про це американський лідер написав у дописі в Truth Social.
З його слів, Вашингтон «допомагатиме» у вирішенні проблеми збільшення обсягів трафіку в Ормузькій протоці, яка була заблокованою протягом усієї війни.
«Великий день для миру в усьому світі! Іран цього хоче — їм це вже остогидло! Як, зрештою, і всім іншим! Сполучені Штати Америки допоможуть вирішити транспортний колапс в Ормузькій протоці. Нас чекає багато позитивних дій», — висловився Трамп.
Президент США не повідомив додаткових подробиць про роль Америки. Однак заявив, мовляв, «будуть зароблені великі гроші», а «Іран може розпочати процес реконструкції».
«Ми запасемося всілякими припасами і просто „побудемо там“, щоб переконатися, що все йде як слід. Я впевнений, що так і буде. Просто як у нас в Америці. Це може стати Золотим віком Близького Сходу! — висловився Трамп.
Війна в Ірані — заяви Трампа
Напередодні Дональд Трамп шокував заявою, що вночі загине «ціла цивілізація». Ба більше, з його слів, мав би відбутися «найважливіший момент у довгій та складній історії світу». Зауважимо, ці висловлювання президента США були пов’язані з тим, що саме напередодні ввечері 7 квітня закінчувався дедлайн, який він поставив Ірану для переговорів.
Втім, згодом Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. З його слів, Білий дім погодився призупинити бомбардування та «двостороннє припинення вогню» після переговорів з Пакистаном.