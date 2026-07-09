Трамп різко змінив ставлення до України: в ОП пояснили, що стало переламним

Дональд Трамп. / © Associated Press

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В адміністрації президента США Дональда Трампа помітно змінилося ставлення до України. Зокрема, вплинули на це успішні операції ЗСУ на фронті та далекобійні удари по Росії.

Таку думку висловив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, результати українських військових справляють «дуже потужне враження» на Вашингтон і стали однією з причин помітної зміни позиції Білого дому.

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«Те, що сьогодні роблять Збройні сили, ситуація на фронті, а також успішні удари на середню та велику глибину по території РФ справляють дуже сильне враження на адміністрацію у Вашингтоні», — сказав Кислиця.

Він назвав американців нацією з особливою психологією на рівні індивідуальному, і на рівні народу, адже вони люблять бути успішними та бути прихильними до тих, хто успішний.

Водночас, каже Кислиця, у попередні роки Москва доволі успішно просувала в Америці наратив про те, що, мовляв, захоплення решти Донбасу — лише питання часу.

«Нас попереджали американські переговорники, якщо ви не можете погодитися або не хочете погодитися на ті умови, які були на переговорному столі, то майте на увазі — може так статися, що тоді умови припинення вогню будуть диктуватися не за результатом перемовин, а за результатом бойових дій. Щоб вони, умовно, заберуть Донбас, і тоді вже будуть нові умови», — розповів Кислиця.

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Улесливі заяви Трампа

Під час саміту НАТО американський лідер заявив, що він та президент Володимир Зеленський «розвинули хороші стосунки — від Овального кабінету й до зараз». Трамп також назвав Україну «чудовою країною», де живуть «сильні люди».

Говорячи про Зеленського, президент США висловився, що «він побудує велику країну». Також він зауважив, що Вашингтон має власний інтерес в Україні: «У нас зараз є невелика частка в цій країні, бо у нас є земля в ній».

Окрім того, Трамп тепло відгукнувся про заступника керівника ОП, генерала Павла Палісу, назвавши його «одним з найулюбленіших солдатів». Він сказав, що бригадний генерал «робить чудову роботу, великий герой».

Дата публікації 20:03, 08.07.26 Кількість переглядів 43 Сенсація від Трампа! Заява американського президента, про яку Україна лише мріяла

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