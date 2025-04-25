Трамп робить дивні формулювання про війну: CNN дізналось, про що це свідчить

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Інтенсивний тиск президента США Дональда Трампа на Україну, дивні та прохолодні формулювання про війну, а також повага до диктатора РФ Володимира Путіна знищує будь-яке уявлення про те, що Вашингтон є рівноправним мирним посередником.

Про це пише CNN, аналізуючи останні заяви американського лідера.

Зусилля США значною мірою схиляються до позицій Росії, хоча саме Москва розпочала війну своїм неспровокованим вторгненням, зазначає видання. Саме це випливає з погляду Трампа на війну, в якій у Києва “нема карт для гри”.

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Очільник Білого дому заявляє, мовляв, “нікому не прихильний, а відданий порятунку життів”. Втім, незбалансований характер мирних зусиль США можна побачити в навмисно неконкретній мові Трампа щодо конфлікту та “дивних, навіть химерних способах, якими він говорить про війну”.

“Прохолодні” реакції Трампа на обстріли РФ

Вранці 24 квітня Росія здійснила масовану атаку по Україні, внаслідок якої в Києві загинуло 12 людей, а 90 отримали поранення. У відповідь на це Трамп у соцмережах опублікував доволі "млявий" пост, у якому "мабуть, найбільше був занепокоєний тим, коли відбулися атаки, аніж тим, як було вбито беззахисних мирних жителів", не звинувачуючи Путіна напряму, пише CNN.

“Я не задоволений російськими ударами по Києву. Необов'язкові, і дуже невдалий час. Володимире, СТОП!. Давайте укладемо мирну угоду!”, - написав Трамп.

Пізніше в Овальному кабінеті він заявив, що йому “не сподобалася вчорашня ніч”.

“Я не був задоволений цим. Ми перебуваємо в розпалі переговорів про мир, і були випущені ракети. Я не був задоволений цим", - сказав Трамп, помітно використовуючи пасивний стан і не звинувачуючи Путіна напряму.

CNN наголошує, що інший президент США міг би висловити співчуття жертвам, зазначивши, що навмисні напади на цивільне населення є військовим злочином і загрожують наслідками.

“Але відповідь Трампа відповідала його тривалій практиці відмови пов’язувати результати жахливих атак з лідером, який їх наказав”, - йдеться у матеріалі.

При цьому Трамп поскаржився на "підбурювальні заяви, подібні до заяв Зеленського, які так ускладнюють врегулювання цієї війни". Цей контраст у тоні президента США по відношенню до двох лідерів примітний.

"Коли Зеленський наважується говорити правду, Трамп дійсно його критикує. Коли Путін вбиває мирних жителів балістичними ракетами, він просто його поправив. Або злегка покарав", - заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Велика поступка Росії?

Трамп захищався, коли його запитали, на які поступки пішла Росія в конфлікті порівняно з його постійним тиском на Україну.

"Зупинка війни, припинення захоплення всієї країни. Досить велика поступка", - висловився Трамп.

“Ця відповідь видає дивне нерозуміння того, що сталося під час війни, і показує, наскільки всебічно Трамп дивиться на війну через призму Путіна”, - пише видання.

Американський президент наполягав на тому, що він був досить жорстким щодо Путіна. Однак, є дуже мало доказів того, що російський “фюрер” заплатив будь-яку ціну за ігнорування планів Трампа щодо припинення вогню та продовження нападів на мирних жителів, оскільки мирні переговори затягуються безрезультатно.

Джерела повідомили CNN, що президент США потай розчарований своєю нездатністю виступити посередником у припиненні війни. Але поки що його нетерпіння не призвело до будь-яких спроб примусити Росію.

“Трамп міг би, наприклад, постачати зброю до України, відправити до Києва системи Patriot і ввести вторинні санкції щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і фінансувати її військові зусилля”, - додали автори статті.

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала нещодавні заяви держсекретаря Марко Рубіо про можливість виходу Штатів з процесу переговорів щодо війни в Україні в разі “негативного сценарію”.

Дата публікації 19:15, 23.04.25 Кількість переглядів 106 Демарш команди Трампа! Чому США зірвали переговори щодо України?