Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп робить велику кількість гучних заяв, щоб створювати інформаційний шум і виправдати свою бездіяльність.

Про це в етері Еспресо заявив дипломат Роман Безсмертний.

«Позиція Дональда Трампа стосовно того, що Європа купує російську нафту, виглядає дивною. Адже у РФ нафту купують лише дві країни — Угорщина та Словаччина. Напередодні виступу Трампа на Генасамблеї ООН угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти. Причому і Сіярто, і Орбан прикриваються Трампом», — пояснив Безсмертний.

За його словами, у цій ситуації президент США замість звинувачень Європи мав би напряму поговорити з угорським прем’єром.

«Тому нічого Трампу город городить, хай бере телефон або викликає до себе Орбана і розказує йому, що треба робити, а не вішає це звинувачення на всю Європу», — додав дипломат.

Щодо газу, то Безсмертний нагадав: ще 8 листопада 2024 року, наступного дня після оголошення Трампом перемоги на виборах, Урсула фон дер Ляєн зателефонувала йому та запропонувала поставки скрапленого газу на суму понад 400 млрд. Однак до сьогодні американський президент не дав відповіді.

«Деякі країни, такі як Нідерланди, Франція та Бельгія, продовжують імпортувати газ, очікуючи реакцію від Трампа. І тут варто підкреслити: він робить гучні заяви, щоб виправдати власну бездіяльність. Єдиним результатом стало погодження на окремі позиції 19-го пакету європейських санкцій проти РФ. Водночас він не приєднався до 18-го пакету», — наголосив Безсмертний.

Він підсумував, що на трибуні Генасамблеї ООН можна говорити багато, але «як видно, Трамп дуже скупий на роботу».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна мала бути «простою швидкою маленькою сутичкою» і завершитися «за три дні».

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп похвалив сам себе за виступ в ООН.