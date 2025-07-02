Трамп робить трагічну помилку: Салліван застеріг від припинення допомоги Україні

Ексрадник Байдена з нацбезпеки США Джейк Салліван / © скриншот з відео

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Білий дім підтвердив призупинення критичних постачань зброї Україні попри безперервні атаки Росії. Це рішення розпалює війну та зменшує ймовірність справедливого миру. Президент США Дональд Трамп грає в цинічну гру, коли публічно заявляє про підтримку України, проте насправді зупиняє раніше погоджені постачання зброї.

Таку думку висловив ексрадник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в авторській статті для The New York Times.

Зупинення допомоги — стратегічна помилка

«Це лише підбадьорить Росію продовжувати свою війну і зробить справедливий мир менш імовірним», — пише Салліван.

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Він пояснює, що США надають військову допомогу Україні двома основними способами: через президентські пакети drawdown (зі складів США, які поповнюються новішим обладнанням) та Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), яка фінансує закупівлі безпосередньо у виробників. Колишній президент Джо Байден санкціонував значну допомогу, але адміністрація Трампа не оголосила про нові пакети і призупинила поточні постачання.

Білий дім пояснює це побоюваннями щодо боєготовності армії США. Однак Салліван відкидає цей аргумент, адже постачання за програмою USAI надходять із контрактів, а не зі складів Пентагону.

«Адміністрація, можливо, не хоче про це говорити, але реальність така, що президент згортає допомогу США Україні у сфері безпеки», — заявляє він.

Стратегічно це не має сенсу, адже Путін бачить, що американська підтримка України зменшується, і вірить, що час на його боці. Тож Росія використовує «слушний момент» і посилює атаки ракетами та дронами.

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Три кроки до справжнього миру: пропозиції Саллівана

Щоб змінити розрахунки Путіна, Салліван пропонує три важливі кроки:

Негайно розблокувати всі наявні постачання зброї для України та дозволити європейським союзникам закуповувати критично важливе обладнання для України безпосередньо у Міністерства оборони США. Це забезпечить Київ необхідними HIMARS і засобами ППО, які виробляються лише у США. Вимагати від ЄС арешту близько $300 млрд іммобілізованих російських суверенних активів, які зберігаються в Європі. Це дасть Україні стійке джерело фінансування для оборони та економічної стабільності. Посилити санкції проти російського енергетичного сектору, що змусить Путіна до реальних переговорів.

«Але справжній вибір полягає між реальним миром, досягнутим шляхом підтримки України в ефективних переговорах, і хибним миром, досягнутим шляхом непрямої капітуляції перед Путіним», — підсумував ексрадник Байдена.

На думку Джейка Саллівана, шлях до справжнього миру наразі відкритий.

Адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила часткове призупинення постачання зброї Україні. Зокрема, Пентагон зупинив заплановані постачання ракет для ППО та іншої високоточної зброї.

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