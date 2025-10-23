Трамп розчарований переговорами з Путіним: очільник Мінфіну США пояснив запровадження санкцій

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Про це він сказав у коментарі Fox Business.

«Президент Путін не сів за стіл переговорів чесно і відверто, як ми сподівалися. Були переговори на Алясці. Президент Трамп пішов, коли зрозумів, що справи не рухаються вперед. Були кулуарні розмови, але президент [США Дональд Трамп] розчарований станом переговорів», — сказав Бессент.

Реклама

При цьому очільник Мінфіну США наголосив, що «президент Трамп — це президент миру».

«Він [Дональд Трамп] уклав мирні торговельні та податкові угоди… Останній світовий конфлікт, дев’ятий, який він вирішив би, — це між Росією та Україною», — зауважив він.

Як повідомлялося раніше, на сайті Мінфіну США йшлося, що запроваджені проти компаній «Роснефть» та «Лукойл» санкції послаблюють енергетичний сектор Росії та «погіршують здатність Кремля залучати доходи для своєї військової машини та підтримувати ослаблену економіку».

«Сполучені Штати продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни, а постійний мир повністю залежить від готовності Росії до переговорів», — наголосили у відомстві.

Реклама

У розмові з журналістами Дональд Трамп заявив, що рішення щодо нових обмежень проти Росії ухвалив тому, що «час настав» і США «довго чекали».

Нагадаємо, після «призупинення» підготовки до саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним американські сенатори почали готувати одразу три законопроєкти щодо посилення тиску на Росію.