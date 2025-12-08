Трамп розчарований тим, що Зеленський «ще не прочитав» його пропозицію щодо переговорів з Росією

Дональд Трамп / © Associated Press

Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з американською пропозицією щодо подальших кроків у переговорах між Україною та Росією.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання репортерів щодо майбутніх перемовин.

За словами Трампа, він обговорював ситуацію як із президентом Росії Володимиром Путіним, так і з українськими лідерами, включно з Зеленським. «Мушу сказати, що я дещо розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому», — заявив Трамп.

Він також додав, що, на його думку, українська команда нібито підтримує документ, тоді як сам Зеленський поки не виявив інтересу. «Його команда в захваті від цього, але він — ні», — зазначив він.

Трамп стверджує, що Росія погодилася з озвученими умовами. «Росія, гадаю, радше хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, з цим згодна», — сказав він.

Водночас Трамп наголосив, що не впевнений у позиції українського президента: «Я не певен, що Зеленський з цим згоден. Його команда це підтримує, але він цього не читав».

Після цієї заяви репортер відповів, що «не має пояснення» щодо слів політика.

Нагадаємо, нова стратегія нацбезпеки Вашингтона приголомшила і ЄС. Європейські лідери розуміють, що у випадку з Дональдом Трампом показувати своє обурення неефективно, тому публічно нагадують президенту США, що Європа є найближчим союзником, а не проблемою Штатів.

Тим часом кремлівський очільник Путін пригрозив Європі новою війною.