Трамп розчарований тим, що Зеленський «ще не прочитав» його пропозицію щодо переговорів з Росією
Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з його пропозицією щодо переговорів з Росією, хоча українська команда та Москва, за словами політика, вже її підтримали.
Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з американською пропозицією щодо подальших кроків у переговорах між Україною та Росією.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання репортерів щодо майбутніх перемовин.
За словами Трампа, він обговорював ситуацію як із президентом Росії Володимиром Путіним, так і з українськими лідерами, включно з Зеленським. «Мушу сказати, що я дещо розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому», — заявив Трамп.
Він також додав, що, на його думку, українська команда нібито підтримує документ, тоді як сам Зеленський поки не виявив інтересу. «Його команда в захваті від цього, але він — ні», — зазначив він.
Трамп стверджує, що Росія погодилася з озвученими умовами. «Росія, гадаю, радше хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, з цим згодна», — сказав він.
Водночас Трамп наголосив, що не впевнений у позиції українського президента: «Я не певен, що Зеленський з цим згоден. Його команда це підтримує, але він цього не читав».
Після цієї заяви репортер відповів, що «не має пояснення» щодо слів політика.
Нагадаємо, нова стратегія нацбезпеки Вашингтона приголомшила і ЄС. Європейські лідери розуміють, що у випадку з Дональдом Трампом показувати своє обурення неефективно, тому публічно нагадують президенту США, що Європа є найближчим союзником, а не проблемою Штатів.
Тим часом кремлівський очільник Путін пригрозив Європі новою війною.