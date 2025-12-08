ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
2 хв

Трамп розчарований тим, що Зеленський «ще не прочитав» його пропозицію щодо переговорів з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з його пропозицією щодо переговорів з Росією, хоча українська команда та Москва, за словами політика, вже її підтримали.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з американською пропозицією щодо подальших кроків у переговорах між Україною та Росією.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання репортерів щодо майбутніх перемовин.

За словами Трампа, він обговорював ситуацію як із президентом Росії Володимиром Путіним, так і з українськими лідерами, включно з Зеленським. «Мушу сказати, що я дещо розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому», — заявив Трамп.

Він також додав, що, на його думку, українська команда нібито підтримує документ, тоді як сам Зеленський поки не виявив інтересу. «Його команда в захваті від цього, але він — ні», — зазначив він.

Трамп стверджує, що Росія погодилася з озвученими умовами. «Росія, гадаю, радше хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, з цим згодна», — сказав він.

Водночас Трамп наголосив, що не впевнений у позиції українського президента: «Я не певен, що Зеленський з цим згоден. Його команда це підтримує, але він цього не читав».

Після цієї заяви репортер відповів, що «не має пояснення» щодо слів політика.

Нагадаємо, нова стратегія нацбезпеки Вашингтона приголомшила і ЄС. Європейські лідери розуміють, що у випадку з Дональдом Трампом показувати своє обурення неефективно, тому публічно нагадують президенту США, що Європа є найближчим союзником, а не проблемою Штатів.

Тим часом кремлівський очільник Путін пригрозив Європі новою війною.

Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie