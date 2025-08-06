Трамп розчарувався в Путіні: у США натякнули, як президент діятиме далі

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжує бути незадоволеним діями російської сторони та диктатора Володимир Путіна.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє “Укрінформ”.

З її слів, “президент не задоволений паном Путіним та Росією, але він залишається відданим дипломатичним рішенням”.

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Разом з тим Брюс наголосила, що рішення щодо подальших дій проти Російської Федерації прийматиме особисто глава Білого дому.

“Він визначає подальший шлях. Коли справа доходить до того, що робить Росія й ті країни, які сприяють її війні проти України, президент Трамп вирішуватиме, як реагувати”, - додала представниця зовнішньополітичного відомства США.

Як повідомлялося, Дональд Трамп назвав умову, за якої російський “фюрер” Володимир Путін припинить вбивства людей. Це — ціни на енергоносії. За словами президента США, для диктатора це дуже важливо. Крім того, очільник Білого дому пообіцяв підвищити тарифи для Індії за її торгівлю з Росією.

Тим часом Reuters пише про те, що Путін не має наміру погоджуватися на санкційний ультиматум президента США, термін якого спливає цієї п’ятниці. Російський лідер продовжує прагнути повного захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, перш ніж розпочати будь-які переговори про мир.

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Нагадаємо, 28 липня Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що вирішив скоротити для Володимира Путіна 50-денний термін на припинення війни в Україні. З його слів, це «приблизно 10 або 12 днів». Причиною називає відсутність прогресу.