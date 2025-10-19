ТСН у соціальних мережах

Трамп роздратував Путіна темою «томагавків» — експерт

У Кремлі підрахували, що для масштабного блекауту в європейській частині Росії достатньо 50–60 таких ракет.

Путін та Трамп

Путін та Трамп / © Getty Images

Дональду Трампу вдалося, використовуючи тему «томагавків», щоб вивести диктатора Путіна з себе. У Кремлі прорахували, що для того, щоб зупинити експорт російської нафти або спричинити масштабний блекаут у європейській частині РФ, достатньо 50-60 таких ракет.

Про це в етері Еспресо розповів голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

«Путін не просто так подзвонив у четвер, 16 жовтня — це Кремль ініціював телефонну розмову з Трампом», — зазначив Чаленко.

За його словами, у РФ порахували, що не потрібно тисячі «томагавків» — вистачить 50-60, щоб влаштувати блекаут у європейській частині Росії, атакувавши сім критичних точок енергосистеми.

«Або можна перекрити порти у Балтії та Чорному морі й зупинити експорт нафти. Це був конкретний прорахунок. І 50-60 „томагавків“ — цілком реально, виходячи з різних сценаріїв запуску», — додав він.

На думку експерта, Трампу вдалося використати тему «томагавків» для того, щоб вивести диктатора Путіна з рівноваги. Він уточнив, що вже розпочалася підготовка до зустрічі у Будапешті, яка має відбутися за два тижні.

«Зараз логіка така: це певний двоступеневий процес. Перший етап — погодження Путіна щодо Будапешта, який запропонував Трамп», — пояснив Чаленко.

Він додав, що відмовитись від цієї ініціативи Путін не може, адже «там Орбан, і його там точно не посадять».

«Другий етап — коли Трамп вийде й скаже: „А тепер ми зупиняємо війну на тих позиціях, де перебуваємо“. І це те, що не подобається росіянам, від чого відмовлявся Ушаков, помічник Путіна з зовнішньополітичних питань, коментуючи результати розмови між Путіним і Трампом», — зазначив експерт.

За словами Чаленка, Трамп вважає, що створив певний «капкан» і за два тижні ситуація нібито вирішиться.

Водночас диктатор Путін це розуміє і намагається діяти на випередження — вийшов на контакт, щоб Україна не отримала «томагавки», додаткову зброю, і щоб виникла пауза та сум’яття.

«У нинішній ситуації я б порадив трохи зачекати — до початку листопада. Трамп ще має зустрітися із Сі у Південній Кореї», — сказав Чаленко.

Він також звернув увагу, що наразі немає жодних публічних сигналів про обмеження щодо надання розвідданих по «діпстрайках» (deep strike — глибокий удар).

«Також тривають перемовини щодо американського ОПК та енергетики. Тобто разом із темою „томагавків“ обговорювалось ще багато важливих питань — просто результату треба трохи почекати», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що для Білого дому переговори у Будапешті важливіші, ніж для Кремля.

Ми раніше інформували, що у ЄС вважають образою саміт Трампа і Путіна в угорському Будапешті.

