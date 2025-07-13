Трамп розглядає можливість передачі Україні $5 млрд із заморожених російських активів

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп виявляється ще з моменту свого вступу на посаду в січні 2025 року розглядає можливість схвалення нового фінансування для України.

Про це повідомили CBS News численні дипломатичні джерела.

Джерела вказують на те, що нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал Росії, яка останніми днями завдала ударів по Україні за допомогою безпілотників та ракет. Цього тижня Росія розпочала те, що Україна назвала найбільшою атакою безпілотників з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року — останньою в хвилі повітряних атак, які вразили Київ та інші міста.

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Трамп натякнув на початку цього тижня, що планує надіслати Україні більше оборонної зброї. Кілька днів тому його адміністрація призупинила деяке постачання зброї — крок, який один із чиновників Білого дому назвав частиною ширшого глобального огляду постачання зброї.

Джерело можливого нового фінансування для України незрозуміле. Але офіційні особи США повідомили CBS News, що Трамп має 3,85 мільярда доларів, що залишилися від президентських повноважень на скорочення військ часів Байдена, які можна було б використати для виряджання американської військової техніки до України. Колишні чиновники також повідомили американському виданню, що президент має повноваження конфіскувати близько 5 мільярдів доларів російських іноземних активів та спрямувати ці кошти в Україну, хоча ні він, ні колишній президент Джо Байден не використовували ці повноваження.

CBS News звернулася до Білого дому за коментарем.

Нагадаємо, що США надіслали Україні десятки мільярдів доларів військової допомоги з початку 2022 року. Трамп раніше критикував ці витрати та тиснув на Україну та Росію, щоб вони працювали над мирною угодою, періодично критикуючи обидві країни.

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Останніми днями Росія викликала гнів президента. Минулого тижня він заявив журналістам, що “дуже розчарований” розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним, а пізніше припустив, що удари Росії по Україні можуть спонукати його надіслати більше зброї Україні.

“Путін неправильно ставиться до людей. Він вбиває забагато людей”, – сказав Трамп журналістам під час засідання Кабінету міністрів. “Тому ми надсилаємо Україні деяку оборонну зброю, і я це схвалив”, - резюмував він.

Нагадаємо, сенатори-республіканці впевнені в тому, що цього місяця буде ухвалено законопроєкт про санкції проти Росії. Документ, зокрема, передбачає 500-відсоткове мито для країн, які купують російську нафту та уран, з можливістю тимчасового скасування тарифів президентом.