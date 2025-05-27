Трамп розглядає нові санкції проти Росії через удари по Україні: журналісти WSJ назвали терміни

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Російської Федерації вже цього тижня.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані з настроями американського лідера.

Як зазначає видання, ініціатива Трампа пов’язана зі зростаючим розчаруванням через нещодавні обстріли України, а також через уповільнення темпів мирного процесу, в якому Росія продовжує зволікати.

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За словами одного з джерел, ймовірні санкції не охоплюватимуть нові банківські обмеження, але розглядаються інші інструменти тиску — зокрема такі, що могли б змусити Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню.

Водночас WSJ зазначає, що Трамп досі не ухвалив остаточного рішення і може зрештою відмовитися від нових санкцій.

Президент США, як повідомляється, втомився від мирного процесу і не виключає виходу з нього, якщо найближчі дипломатичні зусилля не принесуть результату. У такому разі незрозуміло, чи продовжать США надавати військову допомогу Україні.

За даними джерел, позиція Трампа базується на трьох головних переконаннях:

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Особистій неприязні до президента України Володимира Зеленського, якого Трамп вважає фактором ескалації через вимоги посилити тиск на Росію, хоча сам Зеленський підтримав режим припинення вогню.

Сумнівах в ефективності санкцій. Трамп не впевнений, що нові обмеження здатні зупинити військову машину Кремля, зате вони, на його думку, ускладнять майбутні спроби налагодити економічні відносини з РФ.

Власній упевненості у здатності «домовитися» з Путіним особисто. Президент США вважав, що глава Кремля припинить війну як жест доброї волі. Однак після останньої телефонної розмови, під час якої Путін знову відмовився від підписання угоди про припинення вогню, Трамп, за словами співрозмовників WSJ, був розчарований.

Наразі в адміністрації Білого дому продовжують обговорення варіантів подальших дій у відповідь на непоступливу позицію Москви.

Раніше повідомлялося, що після потужних російських ударів по українських містах, які стали одними з найбільш інтенсивних за три роки, Дональд Трамп назвав поведінку Путіна «скаженою».

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін посилює тиск на Україну після кожного контакту з Дональдом Трампом.