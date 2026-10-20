«Трамп розгніваний»: Рубіо розкрив деталі 45-хвилинної розмови із Зеленським

Спроба примирення: Марко Рубіо провів 45-хвилинну розмову із Зеленським / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо у вівторок під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що Дональд Трамп не віддавав жодних наказів, спрямованих на завдання шкоди Україні.

Про це пише американське видання Axios.

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Рубіо під час телефонної розмови запевнив Зеленського, що Трамп не віддавав жодних розпоряджень, спрямованих на заподіяння шкоди Україні.

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Ця розмова була спробою запобігти подальшій ескалації кризи між США та Україною, а також спростувати звинувачення з боку Києва, що Трамп намагається змусити Зеленського піти на поступки Росії.

45-хвилинна розмова відбулася за кілька годин до початку нового раунду мирних переговорів за участю посланця Білого дому Стіва Віткоффа, мета яких — виробити єдину позицію з європейськими союзниками щодо оновленої мирної пропозиції, яку буде представлено Путіну.

Рубіо заявив журналістам, що роз’яснив Зеленському: Пентагон не вносив жодних змін щодо обміну розвідданими з Україною, постачання зброї чи обмежень на використання супутникової системи Starshield.

«Жодних змін не вносилося. Неправда, що ми запровадили якісь обмеження», — сказав глава Держдепу.

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Він визнав у розмові із Зеленським, що може виникнути затримка з відправкою перехоплювачів Patriot, які вже були оплачені країнами НАТО. Але причина полягає в тому, що США необхідно переконатися у наявності достатньої кількості таких перехоплювачів для захисту власних військових баз у всьому світі.

«Ми балансуємо між зобов’язаннями перед партнерами та власними потребами… Цілеспрямованого політичного рішення завдати шкоди Україні не було», — запевнив держсекретар.

Рубіо також заявив, що кілька випадків, коли Україна не отримувала попереднього попередження про російські ракетні удари, були результатом технічних збоїв, а не наказу США.

«Немає сумнівів, що напруженість існує. Саме тому ми й зателефонували. Президент (Трамп — Ред.) засмучений. Президент реагує на інсинуації про те, що він навмисно завдає шкоди Україні, що є несправедливим і не відповідає дійсності», — сказав Рубіо.

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Держсекретар також заявив, що Трамп «розгніваний та розчарований» відсутністю прогресу у мирних переговорах між Росією та Україною після двох років зусиль.

Своєю чергою Володимир Зеленський після дзвінка написав на X, що він «вдячний» Рубіо за «готовність допомогти та його чітку позицію».

Нагадаємо, що Стів Віткофф прибув до Осло у вівторок для переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Очікується, що в переговорах візьмуть участь прем’єр-міністр Норвегії, президент Фінляндії, представники країн E4 (Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща) та посадовці ЄС і НАТО.

Після Осло Віткофф планує поїхати до Росії, щоб зустрітися з Путіним та представити ідеї, розроблені у консультаціях з українськими та європейськими лідерами.

Раініше Марко Рубіо заявив, що війну Росії проти України необхідно завершити через руйнування української енергетичної інфраструктури та великі втрати російської армії.

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