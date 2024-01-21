Трамп розхвалив Орбана і назвав його "великим лідером в Європі"

Експрезидент США Дональд Трамп назвав прем’єра Угорщини Віктора Орбана "великою людиною" і "великим лідером в Європі".

Про це він сказав під час мітингу в Манчестері, що в штаті Нью-Гемпшир.

"Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни", – сказав Трамп.

Нагадаємо, прокремлівський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився називати повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України "війною". Натомість він надалі використовує термінологію свого друга - російського диктатора Володимира Путіна - і називає це "військовою операцією".

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