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Трамп розкритикував Байдена через скасування санкцій щодо "Північного потоку-2"

Трамп розкритикував Байдена через скасування санкцій щодо "Північного потоку-2"

Associated Press

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря.

Колишній глава американської держави Дональд Трамп розкритикував чинного президента США Джо Байдена через скасування санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це із посиланням на виступ Трампа від суботи, 5 червня, повідомляє "ТАСС".

За його словами, США втратили 48 тисяч робочих місць після рішення Байдена призупинити будівництво нафтопроводу Keystone XL на кордоні з Канадою. 

"Адміністрація Байдена цінує Америку менше. (...) Він ухвалив рішення про припинення будівництва нашого трубопроводу, але схвалив будівництво російського", - обурився експрезидент США.

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

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