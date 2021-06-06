Трамп розкритикував Байдена через скасування санкцій щодо "Північного потоку-2"

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря.
Колишній глава американської держави Дональд Трамп розкритикував чинного президента США Джо Байдена через скасування санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це із посиланням на виступ Трампа від суботи, 5 червня, повідомляє "ТАСС".
За його словами, США втратили 48 тисяч робочих місць після рішення Байдена призупинити будівництво нафтопроводу Keystone XL на кордоні з Канадою.
"Адміністрація Байдена цінує Америку менше. (...) Він ухвалив рішення про припинення будівництва нашого трубопроводу, але схвалив будівництво російського", - обурився експрезидент США.
Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".