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Трамп розкритикував обмін ув'язненими та накинувся зі звинуваченнями на Білий дім

Трамп розкритикував обмін ув'язненими та накинувся зі звинуваченнями на Білий дім

Дональд Трамп. / Фото: Associated Press

Колишній президент припустив, що Білий дім заплатив Кремлю за звільнення людей.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував масштабний обмін ув'язненими між країнами Заходу та агресоркою Росією, бо, мовляв, міг би повернути американців на вигідніших умовах.

Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social

Трамп закликав надати деталі обміну. З його слів, у цьому процесі були залучені гроші - Білий дім заплатив Кремлю за звільнення людей.

"Ну і коли ж вони збираються оприлюднити подробиці обміну ув'язненими з Росією? Скільки людей ми отримаємо за обміном? Ми платимо їм готівкою? Чи дають вони нам готівку (будь ласка, зніміть це питання, тому що я впевнений, що відповідь - ні)? Ми звільняємо вбивць, кілерів або бандитів? Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо хороших угод, ні в чому, але особливо в обміні заручниками. Наші "переговорники" завжди ганьблять нас", - написав Трамп. 

Експрезидент США висловив впевненість, що "повернув багато заручників", не надававши протилежній стороні нічого та "жодних грошей". Бо, наголошує він, це "поганий прецедент на майбутнє".

"Так і має бути, інакше ситуація ставатиме дедалі гіршою і гіршою. Вони вимагають у Сполучених Штатів Америки гроші. Вони називають обмін "складним" - це для того, щоб ніхто не міг зрозуміти, наскільки все погано", - додав Трамп.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден натякнув, що не розмовляв з диктатором РФ Володимиром Путіним щодо масштабного обміну ув’язнених між Росією та Заходом.

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