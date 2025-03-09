Трамп розкритикував Зеленського за відсутність подяки за допомогу від США

Під час президентства Джо Байдена гроші для України були надані легко, але чи є подяка від президента України Володимира Зеленського.

Про це розповів президент США Дональд Трамп в етері телеканалу Fox News.

"Він взяв гроші (президент України Володимир Зеленській - ред.) з цієї країни під Байденом, як каву від дитини. Це було так легко. Я просто не думаю, що він дякує. Ми дали йому, на мою думку, 350 млрд доларів. Європа є за 100 млрд доларів. Ми дали йому 350 млрд доларів. Він говорить про те, факт, що вони боролися", - сказав Дональд Трамп.

За його словами, при його президентстві не було б агресії Росії проти України та й ситуації з ХАМАСом

"Дивіться, якщо я був президентом, то це ніколи не було б. Ви не бачили, що Росія йде до України. Ви не бачили цю ситуацію з ХАМАСом і 7 жовтня. Це ніколи не було. Бо Іран зруйнувався. Вони не мали грошей. Вони не дали гроші ХАМАСу, Хезболлою або іншим. Ви не бачили найгіршого випадку, яке був в Афганістані", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленьскій заявляв, що Україна не визнає 500 мільярдів як борг і не готова фіксувати 100 мільярдів. Гранти не є боргами, і Україна не прийматиме умови, що суперечать цій позиції.

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