Трамп розкрив подробиці підписання угоди про корисні копалини з Україною: що він сказав

За словами Трампа, ця угода стане важливим кроком у мирному процесі.

28 лютого розпочалась зустріч президента США Дональд Трамп та президента України Володимира Зеленського. На ній Дональд Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду щодо мінералів сьогодні.

Про це повідомляє Sky News.

Він також заявив, ще це "дуже справедлива угода" з Україною і "велике зобов’язання" з боку США.

Трамп додав, що Україна не повернеться до бойових дій.

Президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що якщо Трамп зможе принести мир в Україну, то його вплив та значення в історії будуть порівняні з такими постатями, як Джордж Вашингтон.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що Україна уклала близько 30 угод про гарантії безпеки.

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