Трамп розкритикував канцлера Німеччини Мерца через Іран: що сталося

Президент США Дональд Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через нібито неправильну оцінку ядерної програми Ірану.

Відповідний допис він опублікував у соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, Мерц «вважає, що Ірану нормально мати ядерну зброю», і «не розуміє, що говорить». Трамп наголосив, що у разі появи в Тегерана ядерної зброї «весь світ опинився б у заручниках».

Він також заявив, що нинішня адміністрація робить щодо Ірану те, «що інші країни або президенти мали б зробити вже давно».

Окрім цього, Трамп розкритикував ситуацію в Німеччині, зазначивши, що країна «погано справляється як в економічному, так і в інших планах».

Водночас канцлер ФРН раніше не заявляв про підтримку ядерного озброєння Ірану. Навпаки, Фрідріх Мерц неодноразово підкреслював, що Тегеран має припинити військову ядерну програму.

Напередодні Мерц розкритикував політику США щодо Ірану, заявивши про відсутність чіткої стратегії у Вашингтона. Він також зазначив, що іранська сторона уникає переговорів, змушуючи американських представників їздити на зустрічі без досягнення конкретних результатів.

США та Іран продовжують шукати формат деескалації. Держсекретар Марко Рубіо раніше заявив, що нова пропозиція Тегерана щодо ядерного питання «краща, ніж очікували» у Вашингтоні, але ключова умова США залишається незмінною — Іран не повинен отримати ядерну зброю.

Окремо повідомлялося, що Іран передав США пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та зниження напруженості, але без негайного врегулювання суперечок довкола ядерної програми. Такий підхід не влаштовує Вашингтон, оскільки саме ядерна програма залишається головною причиною конфлікту.

