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Трамп розкритикував опитування Fox News і образив ведучу в день виборів
Президент США заявив, що перемкнув канал через ведучу Джессіку Тарлов, а запитання передвиборчого опитування назвав упередженими.
Президент США Дональд Трамп розкритикував телеканал Fox News у день проміжних виборів у США 3 листопада.
У дописі в Truth Social він написав, що стежив за попередніми результатами голосування, але перемкнув канал, коли в ефірі почулася Джессіка Тарлов. Президент назвав ведучу «дурною, як пробка» і заявив, що його дратує її голос.
Трамп також розкритикував передвиборче опитування Fox News. На його думку, запитання були сформульовані так, щоб виставити його в невигідному світлі. В іншому дописі він заявив, що рейтинги телеканалу впали на 27%, і пов’язав це з тим, скільки ефірного часу Fox News приділяє його критикам.
Того дня Тарлов обговорювала в ефірі, що найбільше хвилює американських виборців. Серед їхніх головних турбот вона назвала високі ціни на бензин і вартість життя.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський назвав відносини з Трампом емоційними та закликав тиснути на Путіна