- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 257
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп розкритикував правління Байдена у зверненні до нації
Президент США Дональд Трамп розпочав звернення до американців із різкої критики адміністрації свого попередника Джо Байдена, заявивши, що отримав країну у стані «хаосу».
Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації з Білого дому, у якому різко розкритикував політику адміністрації Джо Байдена. За словами Трампа, після вступу на посаду він «успадкував безлад», але вже почав його виправляти.
«Одинадцять місяців тому я успадкував безлад. І я це виправляю», — заявив американський лідер.
Трамп перелічив низку претензій до попередньої влади, зокрема згадав «відкриті кордони», зростання злочинності, проблеми у сфері торгівлі та, за його словами, «хворий і корумпований» федеральний уряд. Також він торкнувся теми участі трансгендерних людей у жіночих спортивних змаганнях.
За словами Трампа, протягом останніх чотирьох років США нібито управляли політики, які діяли в інтересах «інсайдерів, нелегальних мігрантів, злочинців, корпоративних лобістів, ув’язнених, терористів і, передусім, іноземних держав».
«За кілька місяців ми перейшли від найгіршого до найкращого», — наголосив президент США.
Нагадаємо, що раніше Трамп у зверненні до нації не згадав Україну та Венесуелу.