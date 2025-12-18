Трамп розкритикував правління Байдена у зверненні до нації

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації з Білого дому, у якому різко розкритикував політику адміністрації Джо Байдена. За словами Трампа, після вступу на посаду він «успадкував безлад», але вже почав його виправляти.

«Одинадцять місяців тому я успадкував безлад. І я це виправляю», — заявив американський лідер.

Трамп перелічив низку претензій до попередньої влади, зокрема згадав «відкриті кордони», зростання злочинності, проблеми у сфері торгівлі та, за його словами, «хворий і корумпований» федеральний уряд. Також він торкнувся теми участі трансгендерних людей у жіночих спортивних змаганнях.

За словами Трампа, протягом останніх чотирьох років США нібито управляли політики, які діяли в інтересах «інсайдерів, нелегальних мігрантів, злочинців, корпоративних лобістів, ув’язнених, терористів і, передусім, іноземних держав».

«За кілька місяців ми перейшли від найгіршого до найкращого», — наголосив президент США.

Нагадаємо, що раніше Трамп у зверненні до нації не згадав Україну та Венесуелу.