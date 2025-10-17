ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1676
Час на прочитання
1 хв

Трамп розкрив, чи готовий Путін закінчити війну

Дональд Трамп розповів про наміри Путіна.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін «не люблять один одного», тому він зробить усе, щоб їхня майбутня зустріч була комфортною.

Про це він розповів під час зустрічі з Володимиром Зеленським, передає ТСН.

Американський президент уточнив, що тема України залишатиметься центральною на всіх етапах переговорів із Кремлем.

«Я думаю, Путін хоче закінчити війну. Інакше він би не говорив так. Я також думаю, що Зеленський хоче її закінчити», — зазначив Трамп.

Своєю чергою Зеленський заявив: «Ми хочемо миру, Путін — ні. Нам потрібен тиск на нього».

Нагадаємо, переговори Трампа й Зеленського американська та українська сторони анонсували заздалегідь. Здавалося, що тло для зустрічі більш ніж сприятливе. Президент США, за його словами, щойно врегулював восьму в світі війну, «забезпечивши мир на Близькому Сході» — припинення вогню в Секторі Гази.

Дата публікації
Кількість переглядів
1676
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie