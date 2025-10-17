- Дата публікації
Трамп розкрив, чи готовий Путін закінчити війну
Дональд Трамп розповів про наміри Путіна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін «не люблять один одного», тому він зробить усе, щоб їхня майбутня зустріч була комфортною.
Про це він розповів під час зустрічі з Володимиром Зеленським, передає ТСН.
Американський президент уточнив, що тема України залишатиметься центральною на всіх етапах переговорів із Кремлем.
«Я думаю, Путін хоче закінчити війну. Інакше він би не говорив так. Я також думаю, що Зеленський хоче її закінчити», — зазначив Трамп.
Своєю чергою Зеленський заявив: «Ми хочемо миру, Путін — ні. Нам потрібен тиск на нього».
Нагадаємо, переговори Трампа й Зеленського американська та українська сторони анонсували заздалегідь. Здавалося, що тло для зустрічі більш ніж сприятливе. Президент США, за його словами, щойно врегулював восьму в світі війну, «забезпечивши мир на Близькому Сході» — припинення вогню в Секторі Гази.