Трамп розкрив, чи готовий Путін закінчити війну

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін «не люблять один одного», тому він зробить усе, щоб їхня майбутня зустріч була комфортною.

Про це він розповів під час зустрічі з Володимиром Зеленським, передає ТСН.

Американський президент уточнив, що тема України залишатиметься центральною на всіх етапах переговорів із Кремлем.

«Я думаю, Путін хоче закінчити війну. Інакше він би не говорив так. Я також думаю, що Зеленський хоче її закінчити», — зазначив Трамп.

Своєю чергою Зеленський заявив: «Ми хочемо миру, Путін — ні. Нам потрібен тиск на нього».

Нагадаємо, переговори Трампа й Зеленського американська та українська сторони анонсували заздалегідь. Здавалося, що тло для зустрічі більш ніж сприятливе. Президент США, за його словами, щойно врегулював восьму в світі війну, «забезпечивши мир на Близькому Сході» — припинення вогню в Секторі Гази.