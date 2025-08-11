Трамп розкрив позицію щодо мирної угоди — але відповідь залишила багато запитань

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував очікування від переговорів із Володимиром Путіним, які відбудуться цього п’ятниці на Алясці.

Про це він розповів під час брифінгу Білого дому.

Журналісти поцікавились, чи буде на цих переговорах присутній президент України Володимир Зеленський.

“Він не брав у них участі”, — відповів Трамп. “Я б сказав, що він міг би поїхати, але він уже відвідав багато зустрічей і там перебуває вже три з половиною роки, а результату немає”.

Глава США також зазначив, що зможе зрозуміти, чи можлива угода, “ймовірно, протягом перших двох хвилин” зустрічі з Путіним.

Щодо самих переговорів Трамп висловився стримано: “Я вважаю, що вони будуть хорошими, але можуть бути й поганими”. Він додав, що перебуває там “з однією метою — покласти край війні, яку почали інші”.

Особливої уваги заслуговує його заяву про плани посадити за стіл переговорів двох лідерів: “Зрештою, я посаджу їх двох — Путіна і Зеленського — в одну кімнату, я буду там або мене там не буде, і, я думаю, це питання буде вирішене”.

Перед зустріччю з Путіним Трамп має намір виступити перед європейськими лідерами.

Водночас президент США заявив, що не збирається самостійно укладати мирну угоду: “Це не мені вирішувати, чи укладати угоду. Вона має бути укладена обома сторонами”. Він наголосив, що хотів би бачити припинення вогню та “найкращу можливу угоду для обох сторін”.

“Для танго потрібні двоє”, — підкреслив Трамп. “Мені зателефонували і сказали, що вони хочуть зустрітися, і я збираюся дізнатися, про що вони хочуть говорити”.

Крім того президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може піти з переговорів про закінчення війни в України.