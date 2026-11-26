Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Путіним у Китаї приділив особливу увагу питанню припинення російської агресії проти європейських країн. Він також висловив переконання, що домовленості між Києвом і Москвою можна досягти найближчим часом.

Про це американський президент повідомив у своїй заяві.

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Допис Дональда Трампа. / © truthsocial.com

«Під час моїх розмов у Китаї з президентом Росії Володимиром Путіним я приділив багато уваги тому, що хотів би бачити припинення будь-якої військової агресії з боку президента Путіна на європейських територіях. Сподіваюся, що між Росією та Україною вдасться укласти угоду — і зробити це якнайшвидше», — зазначив Трамп.

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Президент США наголосив, що вірить у можливість досягнення домовленостей, адже продовження бойових дій щомісяця призводить до величезних людських втрат.

«Я щиро вірю, що це цілком можливо. Щомісяця гинуть тисячі людей — це справжня кривава бійня, тож досягнення домовленості стало б великим благом для всіх!» — заявив він.

Крім того, Трамп повідомив про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбулася ввечері 25 листопада в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

За словами американського лідера, вони обговорили низку питань, зокрема його контакти з російським президентом.

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«Ми обговорили низку питань, і я поінформував його про свої переговори з президентом Путіним», — підсумував Трамп.

Як у Кремлі відреагували на попередження США та НАТО

Водночас у Кремлі спробували перекласти відповідальність за можливе розширення війни на Україну. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що застереження США та НАТО нібито стосуються саме дій Києва.

«Очевидно, мається на увазі спроба київського режиму розширити географію цього конфлікту», — стверджував він.

Пєсков також звинуватив Україну в нібито «терористичній активності» у Середземному та Балтійському морях. За його словами, це начебто має викликати занепокоєння європейських країн і Північноатлантичного альянсу.

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Крім того, Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати вимоги європейських країн щодо завершення війни проти України, назвавши їх «ультиматумами».

«Росія нічого не повинна. Росія повинна забезпечити свої національні інтереси», — заявив він.

Водночас у Кремлі повідомили про відсутність конкретних домовленостей щодо можливого візиту європейських представників до Москви.

У НАТО закликали жорстко реагувати на російські провокації

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел закликав НАТО запровадити політику «нульової толерантності» до порушень повітряного простору країн Альянсу з боку Росії. На його думку, союзники мають бути готовими збивати російські ракети та безпілотники, які залітають на їхню територію.

«Якщо ми є свідками повторних порушень суверенної території Альянсу, то маємо реагувати на них так, щоб Росія це зрозуміла», — заявив він.

Чеський президент також попередив, що Москва фактично веде безперервну гібридну війну проти Заходу, намагаючись дестабілізувати ЄС і НАТО та послабити підтримку України.

«Росія поважає лише силу, а такою силою Європа буде лише тоді, коли діятиме єдиним фронтом», — підкреслив Павел.

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