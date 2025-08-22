Трамп "розлючений" через атаку України: Орбан похвалився запискою від президента США

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп у записці, написаній від руки, висловив гнів через нещодавні атаки України на нафтопровід «Дружба», що постачає нафту до Угорщини та Словаччини, які є союзниками НАТО.

Про це повідомляє Newsweek.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є політичним союзником Трампа, поділився рукописною запискою в приватній групі для своїх прихильників у Facebook. За повідомленням угорської газети Magyar Nemzet, Орбан поскаржився Трампу на атаки на «Дружбу» та їхній вплив на енергетичну систему Угорщини.

Реклама

«Українці постійно обстрілюють нафтопровід „Дружба“. Те саме вони зробили і з „Північним потоком“. Правда і там спливла назовні. Трамп відповів», — написав Орбан.

Україна ж заявила, що цей трубопровід також використовується для постачання російських збройних сил, тому він став мішенню.

«Вікторе — мені не подобається це чути. Я дуже розлючений цим. Скажи про це Словаччині. Ти мій найкращий друг», — написав Трамп.

Позиція Угорщини

Угорщина намагається зберегти нейтралітет у російсько-українській війні та підтримувати відносини з російським урядом, що робить її винятком серед союзників та партнерів в Європейському Союзі та НАТО. Країна звинувачує Брюссель та Київ у спробах втягнути її у війну.

Реклама

Орбан у своїй заяві, на яку відповів Трамп, зазначив, що українські удари по «Дружбі» відбулися за кілька днів до «історичної зустрічі» Трампа та російського президента Владіміра Путіна на Алясці. Відтоді Україна знову атакувала нафтопровід.

«Цей трубопровід забезпечує потреби Угорщини та Словаччини, двох країн, які не мають інших засобів імпорту сирої нафти», — зазначив Орбан.

Реакція України

У відповідь на попередню скаргу уряду Угорщини щодо атак України на «Дружбу» міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у X, що «саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її припиняти».

«Угорщині роками говорили, що Москва — ненадійний партнер. Попри це, Угорщина доклала всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер можете надсилати свої скарги і погрози своїм друзям у Москві», — додав Сибіга.

Реклама

Нагадаємо, Словаччина та Угорщина поскаржились ЄК на Україну. Країни вимагають від Єврокомісії негайно забезпечити безпеку енергопостачання після чергових атак на нафтопровід "Дружба".