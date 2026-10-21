Трамп розлючений: що Віткофф і Кушнер сказали Зеленському в Осло — NYT

Зеленський і Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп та його команда очікують від Володимира Зеленського стриманішої реакції на критику з Вашингтона. Під час закритої зустрічі в Осло американські представники дали зрозуміти українському лідеру, що його публічні коментарі розлютили президента США.

Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на джерело, обізнане з перебігом зустрічі.

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Що Віткофф і Кушнер сказали Зеленському в Осло

Як повідомляє The New York Times, зустріч у столиці Норвегії мала допомогти знизити напруженість у відносинах Києва та Вашингтона. За даними видання, представники Дональда Трампа обговорили з Володимиром Зеленським суперечності, що виникли між українським президентом і главою Білого дому.

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Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф прибув до Осло перед запланованою поїздкою до Санкт-Петербурга на переговори з Володимиром Путіним. Зять американського президента Джаред Кушнер долучився до розмови онлайн через хворобу.

За інформацією The New York Times, Віткофф і Кушнер дорікнули Зеленському за його публічні відповіді на критику Трампа. Вони дали зрозуміти, що американський президент був розлючений його висловлюваннями.

«Я ніколи цього не казав», — наполягав Зеленський під час розмови, заперечуючи окремі звинувачення.

Зеленський час від часу заперечував і пояснював, що не говорив того, що йому приписували. Однак, за даними видання, український президент зрозумів головний сигнал Вашингтона — від нього очікують стриманішої публічної риторики.

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Що Зеленський сказав після переговорів

Як повідомляє The New York Times, після зустрічі в Осло Володимир Зеленський утримався від нової публічної критики Дональда Трампа та позитивно оцінив переговори з американськими представниками.

Після переговорів Зеленський подякував США за відновлення обміну розвідувальною інформацією, зокрема даними для раннього попередження про російські ракетні атаки.

«Ми вдячні американській стороні», — заявив президент України.

За словами Зеленського, перед поїздкою до Осло він також спілкувався з державним секретарем США Марко Рубіо та отримав позитивні сигнали з Вашингтона. Саму зустріч із представниками Трампа український президент назвав конструктивною.

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«Це було дуже конструктивно між нами, тому що всі ми прагнемо миру: Україна, Європа, Сполучені Штати», — сказав він.

Як зазначає The New York Times, переговори відбувалися на тлі напруженості між Зеленським і Трампом. Одним із завдань американських представників було обговорити розбіжності між сторонами та сприяти подальшому діалогу.

Окремо учасники зустрічі обговорювали можливість тристоронніх переговорів за участю лідерів України, США та Росії. За словами Зеленського, такий формат міг би дозволити розглянути питання, які потребують рішень на найвищому політичному рівні.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре закликав учасників не повертатися до попередніх словесних суперечок, а зосередитися на подальших кроках.

«Немає жодної користі від того, щоб копатися в тому, що було сказано вчора чи тиждень тому. Зараз ми дійсно маємо зосередитися на тому, що чекає на нас попереду», — сказав він.

Президент Фінляндії Александер Стубб також висловив сподівання, що публічна конфронтація залишиться в минулому.

«Сьогоднішній день був успішним, а завтра — новий день, і сподіваюся, ми не зробимо жодних кроків назад», — зазначив він.

Чому загострилися відносини Зеленського і Трампа

Напруженість між Києвом і Вашингтоном посилилася на тлі рішень американської адміністрації щодо Росії та військової підтримки України. За даними The New York Times, серед причин суперечок — домовленості щодо російського дизельного пального, пом’якшення частини санкцій проти Москви, проблеми з окремими видами розвідувальної та супутникової допомоги, а також затримки постачання ракет-перехоплювачів.

Трамп також критикував українські удари по російських нафтопереробних заводах і закликав Київ припинити такі атаки. Крім того, американський президент заявляв, що Україні, можливо, варто змінити лідера, який представляє її на переговорах.

«Я думаю, що час, щоб хтось інший вів переговори від імені України», — сказав Трамп.

Ці заяви викликали критику в Україні. Зеленський, своєю чергою, назвав рішення Вашингтона щодо російського дизельного пального слабким і висловив занепокоєння тим, що США можуть схиляти Київ до поступок Москві.

Чим завершилася зустріч в Осло та що буде далі

Попри напруженість у відносинах Києва та Вашингтона, учасники зустрічі в Осло публічно схвально оцінили переговори. За даними американського чиновника, обізнаного з їхнім перебігом, сторонам вдалося знизити напругу та обговорити подальші кроки дипломатичного процесу.

Як повідомляє The New York Times, однією з тем переговорів стали розбіжності між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Окрему увагу приділили подальшим дипломатичним зусиллям, спрямованим на завершення війни.

Після зустрічі спеціальний посланець президента США Стів Віткофф мав вирушити до Санкт-Петербурга, щоб представити Володимиру Путіну пропозиції, напрацьовані за участю України та європейських партнерів. Цей візит мав стати наступним етапом консультацій щодо можливого мирного врегулювання.

Володимир Зеленський зі свого боку наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення війни, адже Росія продовжує атакувати українські міста, а мирні жителі й надалі гинуть.

«Ми втрачаємо людей, і через те, що Росія атакує, ми втрачаємо людей і час, і це прикро, тому що наші діти не мають реального життя, дитинства», — сказав президент.

Як зазначає The New York Times, зустріч в Осло стала спробою знизити напруженість у відносинах Києва та Вашингтона й узгодити подальші дипломатичні кроки.

Нагадаємо, під час пресконференції в Осло Володимир Зеленський наголосив, що Україна має брати безпосередню участь у переговорах щодо власного майбутнього. Президент також пояснив, за якої умови Київ долучатиметься до обговорення подальших кроків із завершення війни.

Після зустрічі із Зеленським спеціальний посланець президента США Стів Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга, щоб представити Володимиру Путіну пропозиції щодо мирного врегулювання. Також обговорювалася можливість подальших переговорів за участю лідерів України, США та Росії.

Згодом Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі. Після переговорів американський посланець повернувся до Норвегії та розповів про результати зустрічі й подальші контакти щодо врегулювання війни.

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