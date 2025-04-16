Трамп розлютився через "любов" лідерів ЄС до Зеленського: деталі від Politico

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Getty Images

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розлютився на те, що як після сварки в Білому домі його українського колегу Володимира Зеленського обіймають лідери європейських країн.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після сварки в Білому домі Зеленський поїхав із робочим візитом до Європи, де, зокрема, зустрівся з королем Чарльзом III.

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Раніше видання Daily Mail уже писало, що Трамп відчув себе “менш особливим”, побачивши фото зустрічі Зеленського з монархом. Адже лише за кілька днів до цього британський прем'єр-міністр Кір Стармер передав президенту США запрошення на зустріч із королем. За інформацією видання, Трампа засмутила не тільки зустріч Зеленського з Чарльзом III, а й те, “як Європа буквально обіймала його”.

Один британський чиновник сказав журналістам, що адміністрації Білого дому “не сподобався вигляд усього цього… те, як виглядала вся ця любов”.

Окрім того, одне з джерел припустило, що саме подібна реакція Вашингтона підштовхнула Велику Британію до того, щоб у наступні дні посилити тиск на Україну з вимогою повернутися до переговорів із Штатами. Що більше, за інформацією ЗМІ, саме Британія надавала Україні консультації щодо ведення переговорів із США після сварки в Білому домі.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс розповів цікаві деталі сварки Трампа і Зеленського.

Дата публікації 09:26, 05.03.25 Кількість переглядів 317 Сварка Трампа із Зеленським закінчилась?! Головні тези гучної промови в Конгресі