- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 7462
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп розлютився через "любов" лідерів ЄС до Зеленського: деталі від Politico
Американського президента засмутили стосунки європейських лідерів та Зеленського.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розлютився на те, що як після сварки в Білому домі його українського колегу Володимира Зеленського обіймають лідери європейських країн.
Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що після сварки в Білому домі Зеленський поїхав із робочим візитом до Європи, де, зокрема, зустрівся з королем Чарльзом III.
Раніше видання Daily Mail уже писало, що Трамп відчув себе “менш особливим”, побачивши фото зустрічі Зеленського з монархом. Адже лише за кілька днів до цього британський прем'єр-міністр Кір Стармер передав президенту США запрошення на зустріч із королем. За інформацією видання, Трампа засмутила не тільки зустріч Зеленського з Чарльзом III, а й те, “як Європа буквально обіймала його”.
Один британський чиновник сказав журналістам, що адміністрації Білого дому “не сподобався вигляд усього цього… те, як виглядала вся ця любов”.
Окрім того, одне з джерел припустило, що саме подібна реакція Вашингтона підштовхнула Велику Британію до того, щоб у наступні дні посилити тиск на Україну з вимогою повернутися до переговорів із Штатами. Що більше, за інформацією ЗМІ, саме Британія надавала Україні консультації щодо ведення переговорів із США після сварки в Білому домі.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс розповів цікаві деталі сварки Трампа і Зеленського.