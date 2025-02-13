Трамп розповів, через що почалася війна в Україні: шокувальні слова

Також Трамп вкотре запевнив, що "цієї війни ніколи б не сталося", якби він був президентом.

Президент США Дональд Трамп ошелешив черговою заявою – тепер заявив, що Росія напала на Україну через Байдена.

Про це Трамп сказав, виступаючи перед журналістам в Білому домі.

На думку президента США, повномасштабне вторгнення РФ почалося нібито тому, що "Байден сказав, що Україна може вступити до НАТО".

"Бо Байден вийшов і сказав, що вони можуть приєднатись до НАТО. Він не повинен був цього казати. Щойно він це сказав, вони (росіяни. – Ред.) сказали: "Знаєте що? Тепер буде війна", - цитує слова Трампа "Європейська правда".

Президент США вважає, що будь-яка країна на місці Росії "також цього б не дозволила". Також Трамп вкотре запевнив, що "цієї війни ніколи б не сталося", якби він був президентом.

Раніше Трамп назвав "помилкою" те, що Росію вигнали з G7.

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