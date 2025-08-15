Трамп розповів, чого хоче досягнути від зустрічі з Путіним

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що мірою успіху саміту в Анкориджі для нього буде негайне припинення вогню між Україною та Росією.

Про це пише The Guardian.

«Я хочу побачити швидке припинення вогню, — каже Трамп, додаючи, що буде „не радий, якщо це не станеться сьогодні“.

Тим часом Трамп опублікував новий уривок зі своєї розмови з журналістами на борту Air Force One:

«Я не можу вам цього сказати. Я не знаю, нічого остаточного не викарбувано. Я хочу певних речей. Я хочу бачити припинення вогню. Це не має нічого спільного з Європою. Європа не каже мені, що робити, але вони, очевидно, будуть залучені до цього процесу, як і Зеленський, але я хочу швидко побачити припинення вогню.

Також додає, що він тут, щоб «зупинити вбивства». Трамп наголосив, що буде «не радий», якщо кровопролиття не зупиниться вже сьогодні. Також додав, що його не цікавлять «чеки» за зброю, яку США постачають НАТО.

«Знаєте, ми не вкладаємо жодних грошей. Ми заробляємо гроші. Вони купують нашу зброю, і ми надсилаємо її до НАТО, а НАТО надсилає нам великі, гарні чеки. Але мене це не хвилює. … Але що мене хвилює, так це те, що минулого тижня вони втратили 7011 людей, майже всі солдати; 36 людей у місті, яке постраждало від… ракета. Понад 7000 солдатів. Це божевілля», — зауважив Трамп.

Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройдуть на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж. Планується, що о 22:30 за київським часом розпочнеться зустріч лідерів тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого заплановано розширене засідання разом із делегаціями за робочим обідом.