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Трамп розповів, чому спочатку подзвонив "фюреру" Путіну, а вже потім - Зеленському

Трамп розповів, чому спочатку подзвонив "фюреру" Путіну, а вже потім - Зеленському

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін. Колаж ТСН. / Фото: ТСН.ua

Американський президент назвав розмови хорошими.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 12 лютого спочатку поговорив телефоном з диктатором РФ Володимиром Путіним, а вже потім зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському. 

Очільник Білого дому пояснив, чому спочатку поговорив з "фюрером", а вже потім - з українським лідером, пише "УНІАН".

"Хтось сказав, що я спочатку мав зателефонувати Зеленському. Я так не думаю. Ми маємо зʼясувати, чи хоче Росія укласти угоду, чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду. Але тепер я знаю, що Росія хоче укласти угоду", - розповів Трамп.

За його словами, хороші розмови були як із Зеленським, так і з Путіним. 

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Вони домовилися про спільні зусилля для припинення війни в Україні та можливі взаємні візити.

Пізніше Трамп поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери країн домовилися про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни.

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