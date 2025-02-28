Трамп розповів, чому Зеленському буде важко укласти угоду з Путіним

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі заявив, що Володимир Зеленський відчуває "страшенну ненависть" до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Sky News.

Через це Володимиру Зеленському важко укласти мирну угоду.

"Ви бачите, яку ненависть він відчуває до путіна. Мені дуже важко укласти угоду з такою ненавистю. У нього страшенна ненависть", – сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що сторони “досить близькі” до досягнення мирної угоди щодо України.

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