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Трамп розповів, чи буде балотуватися знову у президенти США
Дональд Трамп поділився планами та думками, чи стане втретє президентом США.
Президент США Дональд Трамп, ймовірно, не балотуватиметься на третій термін.
В інтерв’ю CNBC він відповів на це питання однозначно: «Ні. Напевно, ні».
Водночас він не приховував, що хотів би втретє стати главою держави. Трамп пояснив це тим, що має «найкращі рейтинги за весь час», оскільки, за його словами, «людям подобаються тарифи», і їм «подобається, що інші країни нас більше не дурять на гроші».
Слід зазначити, що 22-га поправка до Конституції США обмежує термін повноважень президента двома каденціями. Зараз триває друга каденція Трампа, після першої у 2017–2021 роках.
Як повідомляє видання Politico, попри конституційну заборону, союзники Трампа неодноразово пропонували йому знайти спосіб обійти це правило. Серед можливих варіантів обговорювали скасування поправки або балотування на посаду віцепрезидента з подальшим сходженням на пост президента.
Нагадаємо, 5 серпня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.Він подякував президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру.