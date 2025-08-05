Трамп розповів, чи буде балотуватися знову у президенти США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп, ймовірно, не балотуватиметься на третій термін.

В інтерв’ю CNBC він відповів на це питання однозначно: «Ні. Напевно, ні».

Водночас він не приховував, що хотів би втретє стати главою держави. Трамп пояснив це тим, що має «найкращі рейтинги за весь час», оскільки, за його словами, «людям подобаються тарифи», і їм «подобається, що інші країни нас більше не дурять на гроші».

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Слід зазначити, що 22-га поправка до Конституції США обмежує термін повноважень президента двома каденціями. Зараз триває друга каденція Трампа, після першої у 2017–2021 роках.

Як повідомляє видання Politico, попри конституційну заборону, союзники Трампа неодноразово пропонували йому знайти спосіб обійти це правило. Серед можливих варіантів обговорювали скасування поправки або балотування на посаду віцепрезидента з подальшим сходженням на пост президента.

Нагадаємо, 5 серпня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.Він подякував президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру.