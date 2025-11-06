Трамп розповів, чи відмовилась Індія від російської нафти

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Білому домі заявив, що Індія «значною мірою» припинила закуповувати нафту в Росії. Трамп прокоментував свої переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо торговельної угоди, назвавши їх успішними.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті.

«Він [Моді] зупинився, значною мірою перестав купувати нафту в Росії. Він мій друг, ми спілкуємось, і він хоче, щоб я приїхав, тож ми це вирішимо. Я поїду. У мене була чудова поїздка туди з прем’єр-міністром Моді. Він чудова людина», — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді отримав обіцянку: Індія більше не купуватиме нафту у Росії.

За словами Трампа, він висловив невдоволення тим, що Індія раніше купувала російську нафту, і отримав підтвердження, що таких контрактів не буде. Він схарактеризував рішення як «важливий крок» та зазначив, що тепер має намір «змусити Китай вчинити аналогічно».

Як відомо, США наклали санкції на найбільших російських нафтовиробників, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна розпочати мирні переговори з Україною.

Нагадаємо, ЄС також вирішив запровадити повну заборону на транзакції щодо двох великих російських нафтових компаній — ПАТ «Роснефть» і ПАТ «Газпром нефть».