Трамп розповів, чи США постачають зброю Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю журналістам на борту Air Force One розповів про схему постачання зброї Україні.

За його словами, Сполучені Штати самі не відправляють зброю напряму.

«Ми їм нічого не дали, але ми надали їм повагу, і дещо ще, якщо чесно. Отже, ми говорили про зброю: зброя відправляється в НАТО, а НАТО потім надсилає нам чек. Вони платять нам за інформацію, і їм буде потрібно більше зброї, і ми розглядаємо можливість це зробити», — зазначив Трамп.

Президент наголосив, що така схема «велика різниця між Байденом і Трампом», оскільки адміністрація Байдена надала Україні зброї на 350 млрд доларів, а під час його каденції США не відправляли озброєння напряму.

Він додав, що Сполученим Штатам також потрібна зброя для власної безпеки, тому країна не може передавати стільки, щоб залишитися без ресурсів.

Трамп повідомив, що мав продуктивні розмови з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 11 жовтня, та вранці в неділю, 12 жовтня.

«Українцям дуже потрібні системи Patriot, і вони хотіли б мати ракети Tomahawk, але передача таких ракет призведе до нового етапу ескалації», — підкреслив президент США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо Росія продовжить війну проти України.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський прокоментував питання можливого передавання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk.