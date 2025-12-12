Трамп розповів, яке питання обговорював і з Путіним, і з Сі Цзіньпіном

Дональд Трамп. / © Associated Press

США, Китай та Росія обговорюють денуклеаризацію (скорочення чи ліквідацію — Ред.) ядерної зброї. Мовляв, всі сторони прагнуть до цього.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, свідчить трансляція Білого дому.

«Одна з тем, про які я говорю з Китаєм, це денуклеаризація зброї. Ми хотіли б побачити, чи можемо ми це зупинити. Я говорю про ядерну зброю. Я говорив з Китаєм про це. Я говорив з Росією про це.

Думаю, що це те, що ми хотіли б зробити, і вони хотіли б зробити. Я думаю, Росія хотіла б зробити», — висловився американський лідер.

З його слів, хоч Москва заявила, що не доєднається до Договору про скорочення нестратегічного озброєння — ред.), все ж слова можуть розходитись з реальністю.

«Вони кажуть, що не приєднаються до Нового СНО або до наступного Нового СНО. Ну, це те, що вони вам сказали, але, знаєте, те, що вони вам кажуть, відрізняється від того, що вони вам кажуть (за зачиненими дверима — Ред.), — зауважив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, мовляв, США, Росія та Китай могли б «150 разів знищити світ». Саме тому він закликав до скорочення ядерного озброєння. На думку Трампа, США володіють найбільшим у світі ядерним потенціалом, далі — Росія та Китай.