Трамп розповів, яку користь очікує від Путіна

Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін хоче допомагати у питаннях Близького Сходу, однак був би набагато кориснішим, якби завершив війну в Україні.

Про це він розповів під час брифінгу у Білому домі.

Журналісти запитали Трампа про його телефонну розмову з Путіним 9 березня та теми обговорення.

Президент США відповів, що розмова була «дуже хорошою», і зазначив, що на лінії з обох сторін було багато учасників. Однією з тем бесіди стала війна в Україні.

«Ми говорили про Україну — це просто нескінченна боротьба… між Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Схоже, вони ніяк не можуть домовитися», — заявив Трамп.

Водночас він підкреслив, що розмова мала позитивний характер.

Ще однією темою переговорів стала ситуація на Близькому Сході. За словами Трампа, Путін хоче бути корисним у цьому питанні, але лідер США вважає, що диктатор Путін був би набагато кориснішим, якби припинив війну проти України.

«Ми, зрозуміло, поговорили про Близький Схід. І він хоче бути корисним. Я сказав: „Ви могли б бути ще кориснішими, якби поклали край війні між Україною і Росією. Це було б більш корисно“», — наголосив президент США.

Резюмуючи, Трамп додав, що розмова була гарною і Путін прагне діяти «дуже конструктивно».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої сторони обговорили розвиток міжнародної ситуації та конфлікт навколо Ірану.

Ми раніше інформували, що у Білому домі відмовилися коментувати зв’язок Росії та Ірану у військовій розвідці.