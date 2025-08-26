Трамп розповів, яку "велику поступку" зробив диктатор Путін

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп називає “великою поступкою” те, що російський “фюрер” Володимир Путін приїхав на саміт до американського штату Аляска.

Про це він заявив під часу спілкування з журналістами у Білому домі.

"Путін не був радий приїзду до США. Це була велика поступка, і я ціную, що він це зробив", – заявив американський лідер.

Реклама

Трамп вкотре вихвалився тим, що нього завжди були добрі відносини з РФ.

Висловився очільник Білого дому і про ймовірну зустріч президента України Володимир Зеленського і диктатора РФ Володимира Путіна. З його слів, вони мають самі ухвалити рішення про зустріч. Мовляв, "для танго потрібні двоє". Окрім того, Трамп заявив, що глави країн мають зустрітися перед тим, як укласти мирну угоду.

Нагадаємо, саміт на Алясці між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбувся 15 серпня. Після зустрічі американський лідер заявив, мовляв, повного взаєморозуміння не було досягнуто. Втім, каже президент США, зустріч була «надзвичайно продуктивною», а багато питань було узгоджено.

Своєю чергою, Путін зробив цинічну заяву про "дружню, братерську Україну". “Фюрер” назвав ситуацію в країні «трагедією» та «болем для Росії».

Реклама